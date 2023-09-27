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Эксперты рассказали о вреде и пользе пива

Диетолог Габдулхакова: употребление пива в большом объеме повышает риски инсульта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Пиво снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологий, обладает антиоксидантным действием, если употреблять его в умеренном количестве, рассказала «Известиям» врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова. Однако, по ее словам, есть и ряд негативных последствий.

«Польза пива заключается в содержащихся в нем биофлавоноидах и фенольных кислотах. Эти полифенолы, которые содержатся в пиве, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологий, обладают антиоксидантным действием», — пояснила эксперт, напомнив, что это древний напиток с многотысячелетней историей, который в старые времена называли «жидким хлебом».

При этом она отметила, что напиток несет в себе пользу, если его употреблять в умеренных дозировках, а именно не более 100 миллилитров в неделю.

«Можно разделить одну банку в 250 миллилитров или выпить ее единоразово, но не чаще одного раза в две недели. Если пить пива больше, то уже начинается этиловое (алкогольное) влияние на организм. Оно в свою очередь повышает риски инсульта, инфаркта, сердечно-сосудистой недостаточности, гипертонии, аневризмы аорты», — объяснила Лариса Габдулхакова.

Врач дополнила, что важно обращать внимание на крепость пива. Если она минимальная (от 0,3 до 1%), то принцип 100 миллилитров работает. Но если речь идет о единичных экземплярах пива с крепостью 67%, этиловая составляющая нанесет вред.

«Чтобы пиво было полезно, оно должно изготавливаться из качественных ингредиентов, начиная от воды и заканчивая хмелем, должен быть соблюден весь технологический этап его приготовления и хранения», — обратила внимание врач-нутрициолог.

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С этой позицией согласен глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По мнению эксперта, качественное пиво на рынке встречается всё реже. Производители применяют технологии, которые удешевляют производство, а также нередко экономят на самом сырье — чаще всего на солоде. Как результат — на прилавках не пиво, а напиток, который только напоминает его по вкусу.

«Ни в коем случае нельзя покупать «пивные напитки» с рук или в сомнительных заведениях-разливайках. Всегда обращайте внимание на цену: хорошее пиво, сделанное из качественного сырья, не может стоить 60 рублей за 0,5 литра. Если в составе пива написано «ячмень пивоваренный», такой напиток покупать не стоит — в настоящем пиве так называемого «ячменя» быть не должно, только пророщенный, высушенный и выдержанный ячмень, или солод», — предостерег эксперт.

При этом он отметил, что на рынке пива и слабоалкогольных напитков встречается много подделок, распознать которые в домашних условиях практически невозможно.

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1 апреля в России началось поэтапное внедрение маркировки пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков (пивных напитков, сидров, медовухи, пуаре) — в настоящее время маркируются только кеги. В Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») сообщили, что с начала апреля в стране промаркировали более 560 млн литров кегового пива. С 1 октября вступают в силу аналогичные требования для таких напитков в полимерной и стеклянной упаковке, а с 15 января 2024 года — для напитков в прочей таре. Маркировка на рынке пива и слабоалкогольных напитков вводится для сокращения объема нелегальной продукции, не отвечающей установленным требованиям ‎к качеству и безопасности.

Как писали «Известия» 9 сентября, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками сообщила депутату Госдумы Сергею Лисовскому, что в России проверят 69 производителей пива и пивных напитков, которые не соблюдали требования маркировки продукции. В Общественной потребительской инициативе уточнили, что в числе проверяемых фирм окажутся региональные производители пива и сидра более чем из 30 субъектов Российской Федерации.

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