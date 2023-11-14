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Словакия намерена профинансировать производство двух машин для разминирования для ВСУ

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Фото: commons.wikimedia.org/Pibwl
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Словакия намерена оказать Украине гуманитарную помощь в виде финансирования производства двух машин для разминирования «Божена-4». Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил министр иностранных дел страны Юрай Бланар по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, передает TASR.

«Словацкая Республика продолжит финансировать производство двух машин разминирования «Божена-4» по поручению Украины, и они должны быть развернуты уже в начале 2024 года в Херсонской области», — цитирует издание слова министра.

Бланар также отметил, что страна готова помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) подготовиться к зиме, однако поставлять оружие из собственных запасов не собирается, так как это противоречит позиции нового правительства Словакии.

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Ранее, 8 ноября, правительство Словакии не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, который распорядился об отправке очередного пакета военной помощи Украине на €40,3 млн.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями», комментируя решение Братиславы, отметил, что в ближайшее время многие европейские политики будут выходить из-под контроля США и начнут выступать против поддержки Киева. По его мнению, чем больше стран Европы последуют этому примеру, тем «быстрее пройдет очищение от национализма».

Еще в конце октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с депутатами заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий. Также он подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По мнению премьер-министра, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

Западные страны усилили поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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