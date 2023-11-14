Скандал вокруг пластического хирурга Хайдарова приблизился к разрешению

Скандал вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова, которого в июле пациентки обвинили в неудачных косметических операциях, постепенно движется к разрешению. По словам адвоката Елены Сениной, 12 клиентам Хайдарова удалось уладить разногласия благодаря медиации, специальной юридической процедуре, которая помогает избежать долгих разбирательств в суде.

«В несколько медиативных сессий, я бы сказала, даже физически сложных, потому что требовалось постоянное участие в диалоге, нам удалось достигнуть договоренностей с большинством пациентов клиники «Олимп», ― рассказала «Известиям» Сенина, адвокат артисток Любови Успенской и Славы.

Сам Хайдаров также принимает участие в медиации наряду с представителями медучреждений «Олимп Клиник» и «Ай Кью Пластик», через которые пациентки записывались на операции.

«Если рассказать в общем, то разные договоренности. Вы поймите одну вещь — это пластическая хирургия. Здесь имеет место быть некая, допустим, неудовлетворенность пациента. Вопрос в том, как мы ее решаем. Конечно, мы предлагаем варианты переделок, коррекции. Обычно это делается на очень удобных условиях для пациента или для клиники», ― рассказал пластический хирург в беседе с «Известиями».

Известно, что Хайдаров также подал иск в отношении нескольких лиц о защите деловой репутации. На сайте судов общей юрисдикции города Москвы по его фамилии можно найти дела о защите чести, достоинства, деловой репутации. Одно из заседаний пройдет 7 декабря.

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Не сочли за грудь: как 12 пациенток договорились с хирургом Хайдаровым