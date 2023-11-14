Не сочли за грудь: как 12 пациенток договорились с хирургом Хайдаровым

Самый громкий скандал вокруг пластических операций постепенно движется к разрешению. По словам адвоката Елены Сениной, 12 пациенток звездного хирурга Тимура Хайдарова смогли уладить разногласия с ним благодаря медиации — специальной юридической процедуре, помогающей избежать долгих судебных разбирательств. На нее в итоге согласились две клиники, с которыми сотрудничал Хайдаров. Еще с одной переговоры пока в процессе . С некоторыми пациентками хирургу уже удалось прийти к решению спорных вопросов — запланированы повторные операции. «Известия» разбирались в том, о чем и как договорились стороны.

«Это превратилось в травлю»

Скандал вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова, в портфолио которого много звездных имен, включая Филиппа Киркорова, разгорелся еще в июле. Сначала певица Слава рассказала в соцсетях, что осталась недовольна его работой. На ее стороне оказалась Любовь Успенская . А позже и другие пациентки решились открыто заявить о своем неудачном опыте. Жаловались на «разъехавшуюся» грудь: треугольную форму, неправильный размер имплантов.

Фото: соцсети Певица Слава

— Это превратилось не в поиск решения проблемы, а в травлю, — говорит Тимур Хайдаров. — Конечно, на определенном моменте это ввело некую смуту. Пациенты, особенно те, которые ждут год-полтора, у которых запись, звонят, спрашивают, что происходит. Приходилось объяснять, что вот здесь не моя работа, это не мое осложнение , допустим, это не мой живот, здесь такая-то ситуация.

Спустя несколько месяцев стороны сели за стол переговоров. Адвокат Успенской и Славы Елена Сенина направила в адрес трех клиник предложение принять участие в медиации . Это «особым образом организованные переговоры, которые регулируются законом, с участием посредника (медиатора) с целью достижения взаимоприемлемых договоренностей», пояснила адвокат «Известиям».

Справка «Известий» Медиация — одна из технологий альтернативного урегулирования споров с участием нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, который помогает выработать определённое соглашение по спору. При этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения. По закону медиатором может быть человек старше 25 лет, прошедший специальную переподготовку. Он выбирается обеими сторонами медиации по взаимному согласию.

Две клиники, в которых оперировал Хайдаров, — «Олимп Клиник» и «Ай Кью Пластик» — предложение приняли. После длительных переговоров первая заключила медиативные соглашения.

— В несколько медиативных сессий, я бы сказала, даже физически сложных, потому что требовалось постоянное участие в диалоге, нам удалось достигнуть договоренностей с большинством пациентов клиники «Олимп», — сказала Елена Сенина «Известиям». — Вступало 16 человек в процедуру медиации, 12 договорилось . Если бы они не договорились, они прекрасно понимают, то они бы долго и напряженно судились, тратили время, деньги и нервы.

Фото: соцсети Тимур Хайдаров и Любовь Успенская

По словам юриста «Олимп Клиник» Романа Азатяна, с остальными пациентками вопрос будут решать в индивидуальном порядке.

— Для нас пациенты на первом месте. Соответственно, если они недовольны, то мы будем искать пути решения, чтобы они были удовлетворены, — сказал он «Известиям». — Сейчас, по опыту и подобию того, как это произошло с «Олимп Клиник», клиника Тимура Хайдарова «Ай Кью Пластик» также принимает участие в процедуре медиации . Соответственно, в этом плане мы будем всячески помогать, чтобы этот вопрос закрылся мирно на взаимовыгодных и взаимоприемлемых условиях. Там девять пациенток.

Сам Тимур Хайдаров также принимает участие в медиации. Она конфиденциальная, поэтому детали и условия договоренностей не разглашаются. С некоторыми пациентками, по его словам, удалось прийти к решению за рамками процедуры. Запланированы повторные операции.

— Если рассказать в общем, то разные договоренности. Вы поймите одну вещь — это пластическая хирургия. Здесь имеет место быть некая, допустим, неудовлетворенность пациента. Вопрос в том, как мы её решаем. Конечно, мы предлагаем варианты переделок, коррекции. Обычно это делается на очень удобных условиях для пациента или для клиники. Пациент оплачивает какую-то минимальную часть, то есть расходную часть, наркоз, пребывание, а все остальное, допустим, хирург или клиника берет на себя. В некоторых случаях мы всегда стараемся войти в положение пациента. Когда у него нет возможности, бывает, и вообще на бесплатной основе делаем . Все его расходы покрывают клиника и хирург, — рассказал Тимур Хайдаров «Известиям».

По словам Елены Сениной, Любовь Успенская в медиации участие не принимает. Вступила ли в переговоры певица Слава, неизвестно. Представитель артистки сказал «Известиям», что комментарии она не дает.

А судьи что?

По словам стороннего эксперта, партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, на практике, если пациент всё же решает обратиться в суд и доказывает свою правоту, врачу может грозить уголовное преследование.

— Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, может повлечь наказание как в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей, так и лишения свободы на срок до двух лет. В отдельных случаях, если такие действия были совершены, скажем, группой лиц либо если следствием этого стало причинение тяжкого вреда здоровью, предусматривается более суровое наказание, вплоть до лишения свободы на срок до шести лет . Но если мы говорим о гражданско-правовой ответственности, то пациенты вполне могут требовать как оплаты реабилитации, так и возмещения причиненного им вреда, в том числе и морального, — объяснил юрист.

Фото: соцсети Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров

Судебные разбирательства, подчеркивает Елена Сенина, могут затянуться на годы. Кроме того, они требуют затрат на защитника. Если иначе решить вопрос не получается, более короткий путь , отмечает она, — обращение в компетентные органы. По ее словам, проверка проводится в Следственном комитете и Росздравнадзоре.