Врач назвал главную опасность тонизирующих напитков

Безалкогольные тонизирующие напитки могут представлять опасность для здоровья. Об этом рассказал врач из США Стюарт Фишер в интервью Daily Mail.

По его словам, опасность кроется в кофеине, который содержится в таких напитках зачастую в повышенных количествах. Это вещество негативно сказывается на работе сердца и почек.

Как рассказал медик, даже 100 мг кофеина могут спровоцировать сердечный приступ, если напиток употребил в пищу человек с редким заболеванием сердца, которое называется «синдром удлиненного интервала QT».

У людей с таким диагнозом нарушен процесс электрической реполяризации сердца. Реполяризация — это фаза, во время которой восстанавливается исходная концентрация ионов натрия мембраны сердечной клетки, пояснил Фишер. Таким образом мышечная ткань в сердце восстанавливается перед тем, как совершить следующее сокращение.

Нарушения в этом процессе провоцируют аритмию, судороги и обмороки. В критических случаях возможен летальный исход, цитирует материал «Газета.ru».

Однако, подчеркнул медик, высокие дозировки кофеина вредны не только для людей с этим заболеванием. Даже у совершенно здоровых людей потребление более 400 мг этого вещества в день может вызвать головную боль, бессонницу, раздражительность, учащенное сердцебиение, мышечный тремор и усталость.

Ранее, 9 октября, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух перечислила признаки передозировки кофеина. Среди прочего она назвала головную боль, озноб, тошноту, тахикардию, головокружение, обильное потоотделение, диарею, судороги и тремор. По словам Кашух, безопасная доза этого вещества в сутки для взрослого здорового человека составляет 400 мг.

Перед этим, 22 августа, ученые под руководством специалистов из шведского Каролинского института выяснили, что низкокалорийные напитки, содержащие кофеин, могут снизить уровень жира в организме. По данным ученых, краткосрочные испытания показали, что потребление кофеина приводит к снижению веса и жировой массы.