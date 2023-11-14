Реклама
Прямой эфир
Спорт
Медведев обыграл Рублева на старте Итогового турнира ATP
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Мир
Экс-морпех США заявил о поражении киевских властей в конфликте с Россией
Мир
Армия Израиля заявила о дезорганизации структуры ХАМАС на севере Газы
Общество
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошел технический день
Мир
Более 30 человек погибли в результате атаки по лагерю беженцев в секторе Газа
Туризм
Отели Египта в январе могут снизить цены на 20%
Культура
Церемония прощания с Ниной Садур пройдет в Центральном доме литераторов в Москве
Мир
ЦАХАЛ показала предположительный штаб ХАМАС в туннелях под больницей в Газе
Армия
Боец из казачьей бригады рассказал о потопленной украинской барже
Мир
На Украине рассказали об идее Залужного создать армию роботов
Наука и техника
«Мозг-на-чипе» для исследования лекарств появится в РФ в 2026 году
Мир
ХАМАС заявило о готовности освободить 70 заложников при условии временного перемирия

Врач назвал главную опасность тонизирующих напитков

0
Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Безалкогольные тонизирующие напитки могут представлять опасность для здоровья. Об этом рассказал врач из США Стюарт Фишер в интервью Daily Mail.

По его словам, опасность кроется в кофеине, который содержится в таких напитках зачастую в повышенных количествах. Это вещество негативно сказывается на работе сердца и почек.

Как рассказал медик, даже 100 мг кофеина могут спровоцировать сердечный приступ, если напиток употребил в пищу человек с редким заболеванием сердца, которое называется «синдром удлиненного интервала QT».

У людей с таким диагнозом нарушен процесс электрической реполяризации сердца. Реполяризация — это фаза, во время которой восстанавливается исходная концентрация ионов натрия мембраны сердечной клетки, пояснил Фишер. Таким образом мышечная ткань в сердце восстанавливается перед тем, как совершить следующее сокращение.

Нарушения в этом процессе провоцируют аритмию, судороги и обмороки. В критических случаях возможен летальный исход, цитирует материал «Газета.ru».

Однако, подчеркнул медик, высокие дозировки кофеина вредны не только для людей с этим заболеванием. Даже у совершенно здоровых людей потребление более 400 мг этого вещества в день может вызвать головную боль, бессонницу, раздражительность, учащенное сердцебиение, мышечный тремор и усталость.

Газированная беда: почему сладкие напитки вреднее фастфуда
Врачи рассказали, как сахар и пищевые добавки влияют на здоровье детей

Ранее, 9 октября, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух перечислила признаки передозировки кофеина. Среди прочего она назвала головную боль, озноб, тошноту, тахикардию, головокружение, обильное потоотделение, диарею, судороги и тремор. По словам Кашух, безопасная доза этого вещества в сутки для взрослого здорового человека составляет 400 мг.

Перед этим, 22 августа, ученые под руководством специалистов из шведского Каролинского института выяснили, что низкокалорийные напитки, содержащие кофеин, могут снизить уровень жира в организме. По данным ученых, краткосрочные испытания показали, что потребление кофеина приводит к снижению веса и жировой массы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023