Офицеры 5-ой бригады 1-го Армейского корпуса на донецком направлении рассказали «Известиям» об особенностях боев за Марьинку и переменах в действиях противника.

«Донецкое направление — одно из самых тяжелых на всей передней линии. С каждым днем противник всё активнее использует дроны, это одна из главных проблем. Используют беспилотники всех типов — и FPV-камикадзе, и тяжелые сельскохозяйственные дроны, переделанные в бомбмардировщики. Мы их в разговорах называем «Баба Яга», — рассказал офицер 5-й бригады 1-го армейского Донецкого корпуса с позывным Иваныч.

Окраины Марьинки с плотной застройкой — единственная территория этого поселка, которую всё еще удерживают украинские боевики. Здесь и в соседней Красногоровке продолжаются тяжелые бои.

В действиях противника последнего периода офицер 5-й бригады отметил хорошую подготовку личного состава. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) всё чаще используют подготовленные малые группы. Среди убитых боевиков нередко обнаруживаются тела молодых и среднего возраста людей в хорошей физической форме без документов и знаков различия. Такая картина не характерна для массовых мобилизационных подразделений.

«Но и у нас тоже опыт растет, с каждым месяцем. Поэтому противостоим врагу, и наступаем мы достаточно успешно. Трудно, конечно, но успешно», — рассказал Иваныч.

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