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Собянин сообщил об открытии нового комплекса онкобольницы в «Сколково» в 2025 году

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новиков
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Открытие лечебно-диагностического комплекса онкобольницы №62 в «Сколково» запланировано на 2025 год. Об этом 13 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства медицинского учреждения.

Новая онкобольница будет состоять из двух корпусов общей площадью более 60 тыс. кв. м.

«Здесь на сегодняшний день основной корпус уже построен на 60% и начаты работы по созданию вспомогательного корпуса», ― приводит слова Собянина официальный портал мэра и правительства столицы.

По словам градоначальника, в 2025 году работу начнут как новый корпус, так и вспомогательное реанимационное отделение.

Известно, что в новом здании больницы будет действовать центр амбулаторной онкологической помощи, рассчитанный более чем на 1 тыс. посещений в смену. Кроме того, в медучреждении расположатся отделения лучевой и ультразвуковой диагностики, злокачественных новообразований молочной железы и лекарственной терапии, отделения абдоминальной онкологии, онкогинекологии и опухолей репродуктивной системы.

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Ранее, 1 ноября, Сергей Собянин заявил, что хирурги в Москве благодаря флагманским центрам смогут проводить на 25% больше экстренных операций.

По словам градоначальника, в январе 2023 года был открыт флагманский центр в ГКБ имени Вересаева, в марте — в НИИ СП имени Склифосовского, в сентябре — в ГКБ №15 имени Филатова. С момента открытия специалисты провели порядка 15 тыс. экстренных операций.

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