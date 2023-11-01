Количество проводимых экстренных операций в Москве возрастет на четверть

Хирурги в Москве благодаря флагманским центрам смогут проводить на 25% больше экстренных операций. Об этом в среду, 1 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, в январе 2023 года был открыт флагманский центр в ГКБ имени Вересаева, в марте — в НИИ СП имени Склифосовского, в сентябре — в ГКБ №15 имени Филатова. С момента открытия специалисты провели порядка 15 тыс. экстренных операций.

«Это стало возможным благодаря тому, что все флагманы работают по новому стандарту экстренной помощи», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Большая часть хирургических вмешательств проводится малоинвазивными методами, в частности, лапароскопическим. Помимо этого, оборудованы палаты предоперационной подготовки и палаты пробуждения. Каждый флагманский центр оснащен современным оборудованием и уникальными гибридными операционными.

В настоящее время ведется строительство еще трех флагманских центров в ГКБ имени Боткина, имени Буянова и имени Пирогова, отмечает «Москва 24». Также идет реконструкция приемных отделений в 11 стационарах города, сообщает телеканал «360».

В октябре начался ремонт хирургического комплекса больницы имени Вересаева, его планируют завершить к концу 2024 года. В рамках работ будут размещены два отделения реанимации и интенсивной терапии, а также отделения терапии и эндокринологии. Также появятся кардиологическое отделение и неврологическое — с реабилитацией и операционным блоком, отмечает НСН.

В сентябре в Москве открыли флагманский центр скорой помощи на базе Филатовской больницы. Он оборудован операционными, диагностическим и эндоскопическим отделениями, кардиоцентром, собственной лабораторией и вертолетной площадкой. Помимо этого, учреждение оснастили дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, ЭКГ, рентгеном и КТ-кабинетом, отмечает телеканал «Звезда».

В марте был открыт флагманский центр Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Его возможности позволяют принимать около 200 человек в сутки и в кратчайшие сроки оказывать им всю необходимую помощь — от проведения диагностики до хирургического лечения, пишет сайт kp.ru.