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В Москве рухнуло предложение новостроек бизнес-класса до 80%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За год в некоторых районах столицы наблюдалось существенное сокращение объемов новостроек бизнес-класса в продаже. Лидерами по сокращению стали Марьина Роща (–80%), Дорогомилово (–79,4%), Фили-Давыдково (–74,3%), сообщили «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Также в пятерке антилидеров Нагатинский Затон (–67,4%) и Замоскворечье (–58,6%).

«Уменьшение предложения в реализации в некоторых районах связано с выходом проектов на заключительную стадию строительной готовности, в некоторых районах — с завершением реализации проектов», — пояснили эксперты.

По данным аналитиков, в целом объем предложения в бизнес-классе на рынке первичной недвижимости в границах старой Москвы составляет 1,06 млн кв. м (–4,3% за месяц, –0,4% за год) и 16,5 тыс. лотов (–2,6% за месяц, +3,7%).

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Ранее, 28 октября, эксперты «Метриум» рассказали, что с января по сентябрь 2023 года московские застройщики начали реализацию 53 жилых проектов, что на 28% меньше, чем в аналогичный период 2022-го. Они отметили, что повысили активность только девелоперы проектов элитного и делюкс-сегментов.

До этого, 26 октября, специалисты департамента аналитики и консалтинга VSN Realty изучили предложение в новостройках сегмента «бизнес» в границах старой Москвы. Они рассказали «Известиям», что лоты с наименьшим бюджетом покупки находятся на юге столицы.

Кроме того, 18 октября аналитики «Метриум» сообщили, что самые дешевые элитные апартаменты в новостройках Москвы продаются за 28,2 млн рублей. Их площадь составляет всего 26,9 кв. м. При этом эксперты отметили, что по итогам III квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы объем предложения снизился на 11,9%.

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