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Число новых жилых проектов в Москве в 2023 году уменьшилось на 28%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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С января по сентябрь 2023 года московские застройщики начали реализацию 53 жилых проектов, что на 28% меньше, чем в аналогичный период 2022-го, сообщили «Известиям» эксперты «Метриум». Там отметили, что повысили активность только девелоперы проектов элитного и делюкс-сегментов.

По информации аналитиков, в III квартале 2023 года на первичном рынке Москвы появились в продаже 14 проектов (во II квартале начались продажи в 21 проекте, а в III квартале 2022-го — 19). Всего за первые три квартала 2023-го московские девелоперы запустили 53 проекта новостроек в столице. В аналогичный период прошлого года застройщики начали реализацию 74 проектов, то есть в текущем году темпы вывода в продажу новостроек сократились на 28%, объяснили в компании. Там связали уменьшение показателя с эффектом высокой базы расчета, так как в 2022 году активность застройщиков была особенно высокой.

По данным «Метриум», старт новых жилых проектов сократился во всех сегментах рынка новостроек, кроме элитного и делюкс. Так, в январе-сентябре 2023 года в эконом- и комфорт-классах застройщики начали реализацию 23 проектов (по сравнению с аналогичным периодом 2022-го уменьшение на 30%), в бизнес-классе — 13 (–35%), в премиум-классе — 7 проектов (–46%), в элитном и делюкс-сегменте — 10 (+25%).

«Снижение предложения, в том числе и новых проектов, отчасти повлияло на рост цен на новостройки. Именно поэтому внимание к новым проектам со стороны покупателей сейчас очень большое, ведь на старте цены всегда наиболее привлекательные», — сказал коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Квадратный метр в проектах, стартовавших в январе–сентябре 2023 года, стоит в среднем 510 тыс. рублей, что на 17% больше средней цены по рынку.

«Учитывая долгосрочную перспективу, мы наблюдаем скорее нормализацию темпов обновления предложения на рынке новостроек Москвы, нежели снижение. В 2022 году был резкий и значительный рост предложения. Девелоперы стремились вывести в продажу как можно больше проектов. В связи с этим на рынке образовался значительный профицит. В 2023 году застройщики несколько оптимизировали свой подход, и мы видим темпы выхода новых проектов на уровне прошлых лет», — добавил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

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