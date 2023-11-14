Эксперт рассказал о причинах продвижения ВС РФ под Артемовском и Купянском

Когда в обороне противника появляется брешь и он не ожидает атак с нашей стороны, Вооруженные силы России пользуются этим моментом и изменяют линию боевого соприкосновения, смещая ее на запад, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Так специалист прокомментировал сообщение источников «Известий» о том, что с пятницы, 10 ноября, на линии боевого соприкосновения российские подразделения проводят локальные наступательные действия. Есть небольшие продвижения в Запорожской области, на севере в районе Купянска, а также в районе Артемовска.



«Продвижение наших войск на этих направлениях — это продолжение активной обороны российских подразделений. Линия боевого соприкосновения постоянно меняется», — объяснил Леонков.



Эксперт также уточнил, что ударами по переднему краю украинской обороны и по местам сосредоточения боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ) их истощают, обнуляя личный состав, технику и боеприпасы противника, то есть лишая его возможности сопротивляться.



«Противник продолжает свои «мясные штурмы». Для того чтобы их реализовать, ему нужно где-то сосредоточить силу. Наша разведка обнаруживает эти места, и дальше по ним наносится удар», — подытожил он.



Всего за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 760 боевиков ВФУ и 15 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 13 ноября.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Двигательная активность: ВС РФ улучшили позиции у Артемовска и Купянска