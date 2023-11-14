Глав компаний и госорганов стали обманывать от имени Центробанка

Банк России (ЦБ РФ) отмечает распространение новой схемы, когда злоумышленники маскируются под сотрудников регулятора. В популярных мессенджерах мошенники создают аккаунты от лица руководителей ЦБ. Они выглядят весьма достоверно, содержат реальные данные сотрудников: фамилию, имя, отчество, фото. Такого рода обман активно используется прежде всего в регионах, сообщения отправляются от имени руководителей региональных отделений банка, сообщили «Известиям» в ЦБ.

Используя фальшивые аккаунты якобы служащих регулятора, злоумышленники отправляют сообщения руководителям различных крупных компаний или государственных органов, а также их заместителям. В письмах такие лжесотрудники просят помочь, например, в задержании аферистов в кредитной организации. Затем собеседник в мессенджере предупреждает о скором звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства.



«Собеседник рекомендует следовать инструкциям звонящего, а о факте разговора никому не рассказывать. После этого злоумышленники звонят потенциальной жертве и под различными предлогами пытаются заполучить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета», — сообщили в ЦБ.



Многоступенчатая схема мошенничества начала активно распространяться в России летом 2023-го. О том, что злоумышленники ввели в качестве нулевого этапа обмана «сообщение коллеги», «Известия» писали в августе. От имени сотрудника компании или партнера преступники убеждают потенциальную жертву, что скоро поступит звонок, который нельзя проигнорировать. Дальше по стандартному сценарию ему набирают «правоохранители», а затем «представители банков», которые выманивают деньги.



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Звонок «друга»: глав компаний и госорганов стали обманывать от имени ЦБ