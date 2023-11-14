Три человека пострадали в результате столкновения маршрутки и каршеринга в Москве
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- Три человека пострадали в результате столкновения маршрутки и каршеринга в Москве
В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека. Об этом «Известиям» сообщил источник в ночь на вторник, 14 ноября.
Сообщается, что авария произошла на Свободном проспекте. В ДТП участвовали автомобиль каршеринга и маршрутка.
«Пострадали два человека, находившиеся в маршрутке, и один из каршеринга», — отметил свидетель произошедшего.
На кадрах с места событий видны поврежденные автомобили. Рядом стоят машины скорой помощи, а спасательные службы переворачивают маршрутку, которая из-за удара накренилась и оказалась на капоте легковушки каршеринга.
Ранее, 23 октября, водитель каршеринга насмерть сбил мужчину в Москве. Пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. Инцидент произошел на улице Богородский Вал.