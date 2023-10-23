На востоке Москвы водитель каршеринга насмерть сбил пешехода

ДТП произошло утром в понедельник, 23 октября, в Москве. Погиб пешеход, сообщила Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, водитель Nissan, взятый в сервисе каршеринга, наехал на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. ДТП произошло на улице Богородский Вал.

«В результате дорожной аварии мужчина от полученных травм скончался на месте», — уточнили в Госавтоинспекции.

На месте аварии работают сотрудники ДПС и следственно-оперативной группы.

Ранее, 17 октября, в Москве на улице Новый Арбат автомобиль наехал на лежавшего на разделительной полосе пешехода. Информация о состоянии пострадавшего не приводилась.