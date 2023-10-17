На Новом Арбате в Москве автомобиль наехал на лежащего пешехода

В Москве на улице Новый Арбат автомобиль наехал на лежавшего на разделительной полосе пешехода. Столичный дептранс 17 октября опубликовал кадры ДТП.

«На улице Новый Арбат в районе 18:00 мск произошло ДТП с участием пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, а после лег на разделительную полосу», — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено.

Ранее, 5 апреля, в Москве на внутренней стороне 43-го км МКАД сбили мужчину, который попытался перебежать дорогу. На кадрах видно, что мужчина упал на дорогу, после того как его сбил автомобиль. Водитель второй машины, не успев среагировать, наехал на лежащего.