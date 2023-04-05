В Москве сбили перебегавшего МКАД мужчину

В Москве на внутренней стороне 43-го км МКАД сбили мужчину, который попытался перебежать дорогу. Об этом сообщил в среду, 5 апреля, московский дептранс в своем Telegram-канале.

Пешехода сбила машина на месте перед развязкой с Киевским шоссе. Мужчина перебегал трассу в неположенном месте.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Занято две полосы движения из пяти», — отметили в посте департамента.

На кадрах видно, что мужчина упал на дорогу, после того как его сбил автомобиль. Водитель второй машины, не успев среагировать, наехал на лежащего.

Днем ранее, 4 апреля, на внешней стороне 92-го км МКАД автомобиль сбил шедшего по проезжей части пешехода. На кадрах с видеокамеры, приложенных к публикации, видно, что человек с сумкой идет по одной из полос трассы. Мимо проезжает грузовик, после чего пешеход что-то кричит и размахивает руками.