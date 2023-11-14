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Площадь самого крупного приватного парка в Москве составила 8 га

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Фото: ТАСС/Octagon.Media/М. Конанков
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В последние пять лет одной из ключевых особенностей премиальных новостроек стали закрытые дворы. Площадь самого большого из них составляет 8 га, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум».

Сейчас придомовая территория, доступная только для резидентов и их гостей, есть в 70,2% комплексов премиум-класса, подсчитали аналитики. Площадь закрытых дворов колеблется от 0,4 до 8 га. Самая большая огороженная придомовая территория (8 га) представлена в жилом комплексе в районе Хамовники в центре столицы. Концепция двора в этом проекте подразумевает создание нескольких зон благоустройства, в том числе сада с крупномерными деревьями, прогулочного променада с ресторанными двориками и зеленой эксплуатируемой кровли ритейл-галереи. Средняя цена квадратного метра в проекте — 1,1 млн рублей.

Второе место в рейтинге самых больших премиальных приватных дворов занял комплекс в Пресненском районе ЦАО площадью 4 га. На третьем месте — жилой квартал в Хорошевском районе САО в 3,5 га.

«Инвестиции в создание закрытого парка площадью 3,5 га составили 600 млн рублей. Столь значительные вложения позволили создать беспрецедентную по масштабам для географического центра мегаполиса частную зеленую зону», — рассказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Безопасность закрытых дворов в жилых комплексах обеспечивают современные системы контроля, в том числе датчики с биометрическими считывателями, отметила генеральный директор компании MR Group Мария Литинецкая.

«Лучшие проекты не только качественно выполнены, но и включают ноу-хау. Например, в одном из них впервые появятся многофункциональные поляны. Это пространство представляет собой синтез естественной природной среды и набора разработанных архитекторами элементов для досуга в любое время года», — добавила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

Также в некоторых премиальных проектах отсутствует закрытая придомовая территория, но есть приватные рекреационные пространства непосредственно в здании, сказала директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.

«Де-юре возможность создания закрытых дворов есть у девелоперов всех сегментов. Но в проектах бизнес- и в особенности комфорт-класса большинство собственников жилья не готовы даже незначительно переплачивать управляющей компании за содержание подобной территории», — подчеркнул управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

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В середине сентября в агентстве недвижимости Dolgov PRO сообщили, что прогнозируют рост цен на квартиры в новостройках Московского региона до 8% к концу 2023 года. Там считают, что на это могут повлиять удорожание строительных материалов, а также повышение Центральным банком РФ ключевой ставки.

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