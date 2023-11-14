Траты российских домохозяйств увеличились впервые после введения санкций 2022 года. Во II квартале в реальном выражении (то есть с учетом инфляции) они выросли на 7%, до 24,9 тыс. на человека, сказано в исследовании FinExpertiza (есть у «Известий»).

Наибольший всплеск расходов отмечен в Белгородской (+67,5%, до 37,7 тыс. рублей) и Магаданской областях (+55,8%, до 63 тыс.), а также в Ямало-Ненецком автономном округе (+32,4%, до 50 тыс.).

Тенденция связана с повышением активности на рынке ипотечного кредитования и с увеличением зарплат, отметила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Повлияли и реализация отложенного спроса, а также отказ от сберегательной модели поведения, считает президент FinExpertiza Елена Трубникова. Кроме того, важным фактором стал рост кредитования в связи с низкими процентными ставками в первой половине года, добавила она.

При этом всплеск расходов не должен идти быстрее увеличения доходов населения, иначе это приведет к разгону инфляции, предупредила заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

Основным источником роста экономики РФ в 2023–2024 годах станет внутренний спрос, говорил в октябре глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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Купить дать: расходы семей выросли впервые после введения санкций