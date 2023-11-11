 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Эстонская военная разведка заявила о перехвате РФ инициативы в СВО
Общество
Правительство выделило 1,5 млрд рублей на туристический кластер в Кронштадте
Общество
Экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы арестовали по делу о взятках
Мир
Умер креативный директор Moschino Дэвид Ренни
Мир
Конституционный суд Киргизии запретил матчества
Происшествия
В Подмосковье произошел пожар на складе шин авиакомпании S7
Культура
Премьеры «Дэдпула» и «Блейда» перенесли после окончания забастовки актеров
Мир
Зеленский сообщил о поиске способов сократить зависимость от западных снарядов
Мир
В результате атаки по больнице Аль-Кудс в секторе Газа пострадало около 20 человек
Армия
В ДНР сообщили о сбросе боеприпаса с дрона на Петровский район Донецка
Мир
Армия Израиля сообщила о проникновении летательных аппаратов со стороны Ливана
Наука и техника
«Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Общество
Троим бывшим следователям предъявят обвинения по делу компании Merlion
/

Доход конем: ставки по вкладам приблизились к максимумам весны 2022-го

Какую доходность предлагают банки и стоит ли ждать дальнейшего роста процентов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ставки по депозитам достигли 14–17%, рассказали «Известиям» в проекте «Финуслуги» Мосбиржи. Как заявили в крупнейших банках, в зависимости от длительности продукта и его условий доходность выросла в среднем на 1,5–2,5 п.п. Сегодняшние показатели — на максимумах с весны 2022-го, когда ключевая ставка была самой высокой в истории РФ (20%). Впрочем, если тогда ЦБ жесткой политикой стремился вернуть в банки деньги граждан, чтобы не допустить дефолтов, то теперь он преследует другие цели — старается охладить рынок кредитования. Стоит ли сейчас нести деньги в финансовые организации и на что лучше обратить внимание при выборе — в материале «Известий».

До какого уровня выросла доходность депозитов

В начале ноября максимальная доходность вкладов в рублях достигла диапазона 14–17%, оказавшись рекордной с весны 2022 года, рассказали в «Финуслугах». Проценты по депозитам выросли на 1,2–1,3 п.п. после увеличения ЦБ ключевой с 13 до 15% на заседании 27 октября. Такой шаг стал четвертым подряд повышением ставки с лета этого года: 21 июля ее подняли планово — с 7,5 до 8,5%, 15 августа внепланово — до 12% и 15 сентября еще раз планово — до 13%.

Ставки вверх: российские банки увеличивают проценты по вкладам
Какие условия по накопительным счетам анонсировали в ноябре крупные банки

По данным «Финуслуг», к началу ноября доходность вкладов выросла у подавляющего большинства банков, отыграв больше половины роста ключевой. За прошлую неделю ставки изменила 41 кредитная организация из топ-50. 15 из них входят в двадцатку крупнейших игроков. В среднем проценты по депозитам составили 12,12–12,8% годовых.

вклады
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Темпы роста ставок на вклады на три месяца по-прежнему немного отстают от продуктов на полгода и год.

По словам управляющего директора проекта «Финуслуги» Московской биржи Игоря Алутина, шаг повышения ключевой ставки оказался выше ожиданий, поэтому банки, хотя и не сразу, отреагировали на него соответствующе. Традиционно участники рынка смотрят на реакцию крупных игроков и после них массово корректируют свою политику.

Графика. Что такое ключевая ставка и зачем ЦБ ее меняет

В крупнейших банках «Известиям» рассказали о росте ставок по вкладам на 1–3 п.п. МКБ предлагает по депозитам 17% годовых при соблюдении определенных условий, поделились в организации, сказав, что подняли проценты на 1–2 п.п. В ноябре увеличена доходность по всей линейке рублевых вкладов в среднем на 2 п.п. — максимально до 15% годовых, сообщили и в ПСБ.

Октябрьское решение ЦБ закрепило доминирующую роль вкладчика на розничном рынке как минимум до конца года, уверены в ВТБ. Банк со 2 ноября увеличил ставки по всей линейке таких продуктов в рублях в среднем на 2,5 п.п. Сейчас максимальная доходность составляет 15% годовых по долгосрочным депозитам — это рекорд примерно за последние полтора года, сказали там.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также 15% доходности по сберегательным продуктам предлагают в УБРиР и Хоум банке. В зависимости от вклада или накопительного счета, а также срока доходность по таким инструментам увеличилась от 0,75 до 2,5 п.п., сообщили в организации. В Хоум банке рассказали: ставки повышены от 0,5 до 1,75 п.п. Клиентам предлагается доходность по депозитам 14,75%, по накопительным счетам — 15%.

С 31 ноября наибольший процент по вкладу составит 14,5%, по накопительному счету — 13%, отметили в банке ДОМ.РФ, уточнив, что улучшили доходность по ним на 2 п.п. В Абсолют Банке повышение составило до 3 п.п., а максимальная доходность достигла 13,75% (при размещении средств на 181 день), поделились в организации. Там подчеркнули: количество новых депозитов после увеличения ставок выросло на 42% по сравнению с неделей до повышения ключевой.

Высокая ключевая ставка: что это такое и на что она влияет
В ЦБ спрогнозировали период жесткой денежно-кредитной политики

Ждать ли дальнейшего роста ставок по вкладам

С октябрьским пересмотром ключевой ставки доходность рублевых вкладов стремительно приближается к рекордным в истории РФ значениям — 20%, действовавшим на рынке весной прошлого года. Тогда это стало следствием принятого Центробанком 28 февраля 2022-го решения об экстренном подъеме ключевого показателя с 9,5 до 20%.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Полтора года назад регулятор преследовал цель поддержать финансовую стабильность на фоне кардинальных изменений внешних условий для российской экономики после начала СВО. При этом нынешняя политика Банка России, как заявляется в сообщении регулятора по итогам октябрьского заседания, имеет совсем другие задачи. Она направлена на охлаждение рынка кредитования, что приведет к спаду потребительской активности, а затем и к сдерживанию инфляции.

Рост ключевой ставки и, как следствие, процентов на банковские продукты запускает цепную реакцию, указала независимый финансовый советник Анна Ларина. Наряду с улучшением доходности по сберегательным инструментам дорожают кредиты и ипотека, что приводит к охлаждению интереса людей и бизнеса к этим продуктам. В результате население начинает меньше тратить и снижается покупательская способность, которая притормаживает цены, а инфляция замедляется.

Вкладно говорят: банки поднимают ставки по депозитам в ожидании роста ключевой
Какого уровня достигла доходность и повысят ли ее еще

Эксперт рекомендует разумно подходить к размещению средств, так как государство защищает только 1,4 млн рублей на человека в одном банке. По ее словам, выбирая вклад, надо оценивать не только уровень доходности, но и надежность кредитной организации. Альтернативой депозиту также могут быть ПИФы и облигации.

На сегодня, с учетом высоких процентов, для консервативного инвестора альтернативы практически нет — вклады стали одним из самых выгодных инструментов, считает доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова. По ее оценкам, до конца 2023 года и в начале следующего доходность по ним вряд ли снизится, так как основная задача Банка России — удержать инфляцию, которая всегда разгоняется к концу года. А это сейчас возможно только путем сохранения высокой ключевой.

цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Дальнейшее изменение ставок по вкладам будет зависеть от политики ЦБ, считает управляющий директор, руководитель группы финансовых рейтингов АКРА Валерий Пивень. Вместе с тем по отдельным срокам, прежде всего длинным, рост доходностей может продолжиться. Вероятность снижения ключевой ставки в ближайшее время невелика. Эксперт уверен: банки будут вынуждены стимулировать приток денежных средств на относительно долгое время, чтобы не допустить разрывов активов (кредитов, которые обычно берут на длительное время, — например, ипотеку) и пассивов (депозитов) по срокам погашения.

— При этом в среднем потенциал роста ставок невелик и вряд ли превысит 0,5–1 п.п., — считает он.

По данным ЦБ, общий объем депозитов россиян к началу октября 2023-го превысил 40,9 трлн рублей против 33,1 трлн годом ранее. «Известия» направили запрос в Банк России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир