Доход конем: ставки по вкладам приблизились к максимумам весны 2022-го

Ставки по депозитам достигли 14–17% , рассказали «Известиям» в проекте «Финуслуги» Мосбиржи. Как заявили в крупнейших банках, в зависимости от длительности продукта и его условий доходность выросла в среднем на 1,5–2,5 п.п. Сегодняшние показатели — на максимумах с весны 2022-го , когда ключевая ставка была самой высокой в истории РФ (20%). Впрочем, если тогда ЦБ жесткой политикой стремился вернуть в банки деньги граждан, чтобы не допустить дефолтов, то теперь он преследует другие цели — старается охладить рынок кредитования . Стоит ли сейчас нести деньги в финансовые организации и на что лучше обратить внимание при выборе — в материале «Известий».

До какого уровня выросла доходность депозитов

В начале ноября максимальная доходность вкладов в рублях достигла диапазона 14–17% , оказавшись рекордной с весны 2022 года, рассказали в «Финуслугах». Проценты по депозитам выросли на 1,2–1,3 п.п. после увеличения ЦБ ключевой с 13 до 15% на заседании 27 октября . Такой шаг стал четвертым подряд повышением ставки с лета этого года: 21 июля ее подняли планово — с 7,5 до 8,5%, 15 августа внепланово — до 12% и 15 сентября еще раз планово — до 13%.

По данным «Финуслуг», к началу ноября доходность вкладов выросла у подавляющего большинства банков, отыграв больше половины роста ключевой. За прошлую неделю ставки изменила 41 кредитная организация из топ-50. 15 из них входят в двадцатку крупнейших игроков. В среднем проценты по депозитам составили 12,12–12,8% годовых.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Темпы роста ставок на вклады на три месяца по-прежнему немного отстают от продуктов на полгода и год.

По словам управляющего директора проекта «Финуслуги» Московской биржи Игоря Алутина, шаг повышения ключевой ставки оказался выше ожиданий, поэтому банки, хотя и не сразу, отреагировали на него соответствующе . Традиционно участники рынка смотрят на реакцию крупных игроков и после них массово корректируют свою политику.

В крупнейших банках «Известиям» рассказали о росте ставок по вкладам на 1–3 п.п. МКБ предлагает по депозитам 17% годовых при соблюдении определенных условий, поделились в организации, сказав, что подняли проценты на 1–2 п.п. В ноябре увеличена доходность по всей линейке рублевых вкладов в среднем на 2 п.п. — максимально до 15% годовых, сообщили и в ПСБ .

Октябрьское решение ЦБ закрепило доминирующую роль вкладчика на розничном рынке как минимум до конца года, уверены в ВТБ . Банк со 2 ноября увеличил ставки по всей линейке таких продуктов в рублях в среднем на 2,5 п.п. Сейчас максимальная доходность составляет 15% годовых по долгосрочным депозитам — это рекорд примерно за последние полтора года, сказали там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также 15% доходности по сберегательным продуктам предлагают в УБРиР и Хоум банке . В зависимости от вклада или накопительного счета, а также срока доходность по таким инструментам увеличилась от 0,75 до 2,5 п.п., сообщили в организации. В Хоум банке рассказали: ставки повышены от 0,5 до 1,75 п.п. Клиентам предлагается доходность по депозитам 14,75%, по накопительным счетам — 15%.

С 31 ноября наибольший процент по вкладу составит 14,5%, по накопительному счету — 13%, отметили в банке ДОМ.РФ , уточнив, что улучшили доходность по ним на 2 п.п. В Абсолют Банке повышение составило до 3 п.п., а максимальная доходность достигла 13,75% (при размещении средств на 181 день), поделились в организации. Там подчеркнули: количество новых депозитов после увеличения ставок выросло на 42% по сравнению с неделей до повышения ключевой.

Ждать ли дальнейшего роста ставок по вкладам

С октябрьским пересмотром ключевой ставки доходность рублевых вкладов стремительно приближается к рекордным в истории РФ значениям — 20%, действовавшим на рынке весной прошлого года . Тогда это стало следствием принятого Центробанком 28 февраля 2022-го решения об экстренном подъеме ключевого показателя с 9,5 до 20%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Полтора года назад регулятор преследовал цель поддержать финансовую стабильность на фоне кардинальных изменений внешних условий для российской экономики после начала СВО. При этом нынешняя политика Банка России, как заявляется в сообщении регулятора по итогам октябрьского заседания, имеет совсем другие задачи. Она направлена на охлаждение рынка кредитования , что приведет к спаду потребительской активности, а затем и к сдерживанию инфляции.

Рост ключевой ставки и, как следствие, процентов на банковские продукты запускает цепную реакцию, указала независимый финансовый советник Анна Ларина. Наряду с улучшением доходности по сберегательным инструментам дорожают кредиты и ипотека, что приводит к охлаждению интереса людей и бизнеса к этим продуктам. В результате население начинает меньше тратить и снижается покупательская способность, которая притормаживает цены, а инфляция замедляется.

Эксперт рекомендует разумно подходить к размещению средств, так как государство защищает только 1,4 млн рублей на человека в одном банке. По ее словам, выбирая вклад, надо оценивать не только уровень доходности, но и надежность кредитной организации. Альтернативой депозиту также могут быть ПИФы и облигации.

На сегодня, с учетом высоких процентов, для консервативного инвестора альтернативы практически нет — вклады стали одним из самых выгодных инструментов , считает доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова. По ее оценкам, до конца 2023 года и в начале следующего доходность по ним вряд ли снизится, так как основная задача Банка России — удержать инфляцию , которая всегда разгоняется к концу года. А это сейчас возможно только путем сохранения высокой ключевой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Дальнейшее изменение ставок по вкладам будет зависеть от политики ЦБ, считает управляющий директор, руководитель группы финансовых рейтингов АКРА Валерий Пивень. Вместе с тем по отдельным срокам, прежде всего длинным, рост доходностей может продолжиться . Вероятность снижения ключевой ставки в ближайшее время невелика. Эксперт уверен: банки будут вынуждены стимулировать приток денежных средств на относительно долгое время , чтобы не допустить разрывов активов (кредитов, которые обычно берут на длительное время, — например, ипотеку) и пассивов (депозитов) по срокам погашения.

— При этом в среднем потенциал роста ставок невелик и вряд ли превысит 0,5–1 п.п., — считает он.

По данным ЦБ, общий объем депозитов россиян к началу октября 2023-го превысил 40,9 трлн рублей против 33,1 трлн годом ранее. «Известия» направили запрос в Банк России.