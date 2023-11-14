Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака»

Экс-футболиста российской сборной Александра Кержакова освободили от должности главного тренера сербского футбольного клуба «Спартака» из Суботицы. Об этом 13 ноября стало известно из заявления «Спартака» в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что решение расторгнуть договор с 40-летним Кержаковым было достигнуто по общей инициативе. Под его руководством клуб провел 15 матчей — 5 побед, 1 ничья и 9 поражений, пишет «Спорт-Экспресс».

По прошествии 14 матчей сербский «Спартак» находится на 11-м месте турнирной таблице чемпионата республики. За последние шесть проведенных встреч клуб из Суботицы принес одну победу. Кроме того, «Спартак» выбыл из Кубка Сербии.

Кержаков находился на должности главного тренера «Спартака» с июня текущего года. Футболист покинул страну осенью 2022 года и уехал вместе с семьей в Дубай. В сербский клуб он перешел из кипрского «Кармиотисса». После карьеры футболиста он начал тренерскую деятельность с нижегородским «Пари НН», который летом 2022 года не стал продлевать контракт с тренером.