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Эксперт оценил возможный вывод из-под курсовых пошлин партии товаров до €200

В РФ из-под курсовых пошлин могут вывести товары до €200: мнение аналитика Сокола
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В России планируется исключить товарные партии дешевле €200 из-под временных экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля. Как объяснил «Известиям» финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол 13 ноября, такое решение может быть принято для поддержки мелкого экспортного бизнеса.

Также РБК сообщило, что изделия для личного пользования и поставки части товаров в магазины duty free тоже предполагается вывести из-под временных экспортных пошлин, зависящих от курса российской нацвалюты.

«Мера направлена на поддержку мелкого экспортного бизнеса. И для молодого малого бизнеса, выходящего на новые рынки сбыта, мера безусловно необходимая, так как дополнительные пошлины в некоторых случаях могли лишать смысла вообще развиваться в сторону экспорта. Теперь под освобождение от пошлин попадут как пробники и образцы товаров, так и сами поставки, проходящие по условиям стоимости. Что касается товаров из duty freе, то прорабатывается возможность беспошлинной торговли — обычная мировая практика», — сказал Сокол.

Эксперт напомнил, что правительство РФ с 1 октября ввело курсовые вывозные пошлины, чтобы ограничить инфляционное давление через ограничение экспорта и вытекающее из этого увеличение предложения на внутреннем рынке. Однако аналитик назвал решение противоречивым с точки зрения влияния на курс. По его мнению, ослабление этой меры — плюс для рубля.

«Размер временной курсовой пошлины зависит от курса рубля и составляет от 4 до 7%. Пошлина применяется при курсе выше 80 рублей за доллар. За первый месяц действия пошлины сборы составили 30 млрд рублей», — уточнил Сокол.

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22 сентября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с «Известиями» назвал установление гибких экспортных пошлин на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля значимой для российской экономики мерой. Он выразил мнение, что такое решение поможет стабилизировать внутренний рынок.

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