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Певица Алена Андерс рассказала о полученной инвалидности после избиений жениха

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Фото: соцсети
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Певица Алена Андерс стала инвалидом II группы после избиений своего бывшего возлюбленного Зелимхана Хасбулатова. Об этом исполнительница рассказала 13 ноября в беседе с ИА «Регнум».

По словам Андерс, она познакомилась с Хасбулатовым в августе 2022 года. Они сразу друг другу понравились, а через две недели стали жить вместе, уточнила она.

При этом возлюбленный певицы почти сразу стал устанавливать дома свои порядки и требовать с ее стороны послушания.

«Он не работал… Говорил: не говори матери, что я не работаю. Говорил: у нас такие обычаи, традиции, женщина слушается нас всех. Мы — вот такие: мужчины! Мы в доме хозяева. Считайся с нашими традициями. Я уже всё спускала это. У меня всегда вроде как было уважение к их традициям», — отметила Андерс.

Позже Хасбулатов перешел к рукоприкладству. Как отметила звезда шансона, ее жизнь «превратилась в ад», несколько раз она пыталась обратиться в полицию или убежать.

«Я выбегала. Когда к соседям, когда в подъезд. Я даже босиком выбегала, выбегала в ночнушке к соседям, чтобы они меня спасли», — сказала Андерс, добавив, что жених всё время ловил ее за руку.

Однажды дебошира удалось увезти в отделение, но позже его все равно отпустили, рассказала исполнительница.

По словам девушки, Хасбулатов манипулировал ею и угрожал покончить с собой. Однако она всё равно любила его, признается Андерс.

«Я любила его. Хотела семью создать. Я заботилась о нем. Переживала за него, помогала его семье…», — отметила певица.

С очередным насилием девушка столкнулась 14 февраля, когда обнаружила у жениха переписку с женщинами на стороне.

«14 февраля для меня никогда уже не будет праздником. Решили отметить окончание моей учебы и День всех влюбленных… И что в итоге? Я помню, как он меня об стол долбанул. За шею взял и об стол… У меня тогда нос сломался. Я помню только, как весь стол был в крови. Потом я помню, как его кулак попал мне в висок», — вспоминает Андерс.

После сильного избиения Хасбулатов держал ее дома пять дней. Девушку спасла ее мать, которая настояла на встрече с дочерью в разговоре с Хасбулатовым. Когда «скорая» приехала, возлюбленный Андрерс уверял медработников, что на невесту упало зеркало.

«У меня было кровоизлияние в головной мозг. Врачам пришлось мне делать трепанацию черепа. Я прошла через настоящий ад», — делится девушка.

Андерс перенесла семь операций и полтора месяца была в коме, в то время как Хасбулатов продолжал жить в ее квартире.

«Он набрал на меня кучу кредитов, с моей карты рассчитывался в магазинах, с моей карты расплачивался за такси, кому-то переводил деньги», — сказала она.

Только в конце марта Андерс в подробностях рассказала о происходящем своей матери, которая сразу обратилась в полицию. На следующий день Хасбулатова задержали.

«Я теперь — инвалид II группы. У меня нет [части] черепа. У меня уже восьмая операция по счету будет. Я надеюсь ему (Хасбулатову. — Ред.) предстоит самое строгое наказание за то, что он со мной сделал. Мне никогда не будет его жалко», — заключила Андерс.

Артистка пообещала, что возобновит выступления после полного восстановления.

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Ранее, 7 ноября, в Пресненском районном суде Москвы состоялось первое заседание по делу об избиении певицы. Хасбулатов в суде заявил, что отрицает свою вину в избиении Андерс и «никому не позволит вытирать об себя ноги».

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