Два моста признали небезопасными для пешеходов в Удмуртии

В Удмуртии признаны небезопасными для пешеходов два мостовых сооружения, расположенных в Якшур-Бодьинском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Речь идет о переправах через реки Селычка и Безымянка. Согласно проведенной проверке, на сооружениях отсутствуют удерживающие пешеходные ограждения, часть металлических ограждений оказалась сломана, а высота ограждений не соответствует требованиям.

«В связи с этим прокурор района внес руководителю КУ УР «Управтодор» представление, а также возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании других дорожных сооружений»)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уточняет ИА «Сусанин», управление автодорог привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 100 тыс. рублей. Учреждение должно устранить нарушения, ход работ находится на контроле районной прокуратуры.