Эксперты оценили последствия изменений в расстановке комплексов фотофиксации в РФ

В России 1 сентября 2024 года вступят в силу новые требования к расстановке комплексов фотовидеофиксации, в результате в стране будут соблюдаться единые федеральные требования к работе таких систем. Сегодня применение средств фотовидеофиксации регулируется множеством (более 20) законодательных норм, единственным недостатком которых является рекомендательный характер документов. Опрошенные «Известиями» эксперты оценили, насколько эффективными будут нововведения, а также рассказали, какими будут последствия.

В настоящее время Минтранс РФ готовит постановление с уточненными правилами, местами размещения дорожных комплексов и требований к ним. Так, ставить камеры на дорогах можно будет не чаще, чем 1 км в населенных пунктах и 5 км за городом. Предполагается, что это позволит повысить качество фиксации правонарушений.

При этом, по мнению некоторых экспертов в области безопасности дорожного движения, некоторые положения закона не принимают во внимание современные требования к безопасности — первое чтение законопроект прошел еще в далеком 2018 году.

Вице-президент Национального Автомобильного союза Антон Шапарин обратил внимание на устаревший подход, в рамках которого региональные власти должны ждать, пока в субъекте «накопится» определенное число ДТП и погибших в них людей, и только после применять средства фотовидеофиксации. По его словам, современные технологии предлагают методики прогнозирования аварийности, однако у чиновников по-прежнему отсутствует возможность реагировать оперативно и принимать превентивные меры по предотвращению ДТП.

«Это до смешного — хотя ничего смешного в этом нет — напоминает резонансный ответ дежурного: «Когда убьют, тогда и приедем». Не хочется говорить громких фраз о людях, гибель которых нужна для статистики, но давайте хотя бы вспомним, что методики прогнозирования и моделирования картины аварийности существуют — это давно не новость! — и их можно внедрять и использовать вместо того, чтобы годами собирать статистику ДТП, не пытаясь предотвращать их», — говорит Шапарин.

В законе также просматриваются недоработки и с точки зрения безопасности пешеходов. К примеру, не предусмотрена возможность установки комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД возле школ, детских дошкольных учреждений и других мест социального притяжения. Кроме того, в нем прописаны требования об установке камеры не менее чем через 100 м от дорожного знака, обозначающего начало населенного пункта. В результате водитель авто может безнаказанно ехать со скоростью до 110 км/ч первые 100 м после въезда в населенный пункт. При этом в нашей стране много городов и сел, где именно на первых ста метрах расположен нерегулируемый пешеходный переход.

«В первую очередь надо обеспечить комплексами фотовидеофиксации пешеходные переходы, где уже были наезды. Статистика за последние два года пугающая: 40% всех наездов на пешеходов происходят именно на пешеходных переходах, около 14% наездов — в зоне видимости. Также нужно обезопасить школы, социальные учреждения, особенно рядом с теми объектами, где уже фиксировались наезды. В малых населенных пунктах часто только один пешеходный переход, он устраивается там, где удобнее, виднее для водителей, но логично, что и фиксировать скоростной режим рядом с ними необходимо, особенно на въезде», — отмечает председатель «Союза пешеходов» Владимир Соколов.

Оценивая постановление, согласно которому фиксирующие нарушения камеры не могут находиться ближе 1 км друг к другу в населенных пунктах и не ближе 5 км за городом, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, объяснил, что в населенном пункте камеры применяются, в том числе, для контроля проезда перекрестков, которые могут быть ближе 1 км друг от друга, также для контроля выделенных полос для общественного транспорта, позволяющие пассажирам не стоять в пробках и быстро добираться до нужной остановки.

«Если не контролировать соблюдение ПДД на них, мы получим заторы на дорогах и многочисленные ДТП. Введение выделенных полос для общественного транспорта оправдало себя именно в тандеме с камерами, которые контролируют выезд на них. Если этого не будет, то «выделенки» будут «забиты» частными автомобилями, которые лишь при приближении к комплексам фотовидеофиксации будут возвращаться в свои полосы, чтобы избежать штрафа», — предположил Зотов.

В то же время в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО» считают критичным ограничение контроля ПДД в ряде локаций.

«После вступления в силу нового ФЗ (федерального закона. — Ред.) контроль нарушений ПДД будет значительно ограничен в местах массовых нарушений ПДД (скоростной режим, несоблюдение знаков, разметки, езда по обочине и др.), по причине которых, согласно статистике ГИБДД, происходит более 85% всех ДТП», — рассказали там.

Кроме того, в Ассоциации уточнили, что без контроля останутся потенциально аварийно-опасные участки дорог. Также ограничения затрагивают места контроля скоростного режима вне мест концентрации ДТП, в том числе в местах, где установлен определенный скоростной лимит.

Специалисты из компании-оператора одной из региональный систем фотовидеофиксации считают 20-дневный срок передачи информации об установке комплексов «избыточным и необоснованным». По их мнению эта норма не позволит оперативно реагировать на возникшие очаги аварийности, поскольку передвижные комплексы выводятся на рубеж контроля в среднем до пяти дней.

В середине мая специалисты Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ опубликовали отчет, в котором говорится, что в России насчитывается 26 тыс. камер, фиксирующих нарушения ПДД. По информации ведомства, всего на российских дорогах (по состоянию на конец 2022-го) было установлено 23,8 тыс. стационарных комплексов фотовидеофиксации. При этом, по данным ГУОБДД, благодаря работе камер фотовидеофиксации в 2022 году удалось ликвидировать 1600 очагов аварийности. В ведомстве подтверждают, что установка камер — один из мощных рычагов для реального снижения аварийности на дороге.