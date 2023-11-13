В Подмосковье задержаны «торговавшие» местом мэра Солнечногорска

Полицейские Московской области задержали мошенников, пообещавших бывшему солнечногорскому депутату кресло главы округа за 70 млн рублей. Об этом 13 ноября рассказал «Известиям» осведомленный источник.

По словам источника, они сообщили жителю Солнечногорска, что могут посодействовать в назначении его на должность главы городского округа Солнечногорск за сумму в 70 млн рублей.

Мужчина согласился, в итоге днем 9 ноября в баре «Молодежъ» в Москве на улице Сущевской он передал половину денежных средств в сумме 35 млн рублей в качестве взятки неустановленным должностным лицам за будущее назначение. На самом деле мошенники не собирались выполнять обещание, а хотели присвоить себе деньги. При передаче денег были задержаны жители города Набережные Челны: двое мужчин и женщина.

11 ноября полицейскими было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Один мужчина и женщина арестованы, второй мужчина отпущен под подписку о невыезде.

Ранее 13 ноября сообщалось, что жительница Обнинска Калужской области в течение недели перевела мошенникам 7 млн рублей, оформив несколько кредитов. Причиной стало сообщение от якобы руководителя организации, в которой она работает.