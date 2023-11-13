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Жительница Обнинска перевела мошенникам 7 млн рублей по просьбе «начальника»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жительница Обнинска Калужской области в течение недели перевела мошенникам 7 млн рублей, оформив несколько кредитов. Поводом стало сообщение от якобы руководителя организации, в которой она работает. Как сообщили 13 ноября в пресс-службе УМВД России по региону, по факту махинации возбуждено уголовное дело.

«Как рассказала потерпевшая, сначала ей пришло сообщение от якобы руководителя организации, где она трудоустроена, который пояснил, что ей должны перезвонить для решения вопросов по документации, назвав конкретную фамилию», — указано на сайте ведомства.

Женщина общалась по телефону с неизвестными лицами, которые представлялись работниками правоохранительных органов. Ей заявили, что произошла утечка ее личных данных, и путем обмана убедили перевести на сторонние реквизиты более 7 млн рублей. Потерпевшая по указке обманщиков оформила несколько кредитов, заняла крупные суммы у родственников и перевела деньги на озвученные ей номера счетов.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — уточнили в пресс-службе.

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Ранее, 8 ноября, источник «Известий» сообщил, что актер Владимир Сорков, снявшийся в сериалах «БиМ» и «Ловушка для королевы», стал жертвой мошенников и перевел им на счета 400 тыс. рублей. Соркову поступил телефонный звонок от якобы представителя мобильного оператора Tele 2, который сказал, что у него закончился срок действия договора и попросил его продлить. Мужчина согласился, назвав собеседнику свои паспортные данные. Далее ему сообщили, что на портале «Госуслуги» произошла утечка его личных данных. В результате актер перевел свои сбережения мошенникам. Ведется проверка.

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