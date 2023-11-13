Рюмин доложил Путину о результатах объединения «Россетей» и ФСК

Все цели в рамках объединения «Россетей» и Федеральной сетевой компании (ФСК) достигнуты, управленческие расходы были сокращены на 5 млрд рублей. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Глава «Россетей» отметил, что процесс объединение компаний завершился в начале 2023 года. Так, в результате слияние был создан единый центр управления и ответственности как магистрального, так и распределительного комплекса.

«Что касается производственных показателей. Как вы уже сказали, почти 2,5 млн км линий электропередач. Суммарная мощность подстанции у нас 835 гигавольт-ампер. У нас сейчас работает более 230 тыс. человек, это действительно огромный коллектив», — добавил Рюмин.

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