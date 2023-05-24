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«Россети» заявили о готовности инфраструктуры к запуску единого рынка электроэнергии ЕАЭС

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Фото: t.me/rosseti_official
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Сетевая инфраструктура готова к запуску единого рынка электроэнергии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил гендиректор компании «Россети» Андрей Рюмин. Он выступил на круглом столе «Энергетическая безопасность и экономический рост» в рамках II Евразийского экономического форума в Москве.

Рюмин отметил, что главной целью объединенного рынка является обеспечение стабильности энергосистем стран евразийской «пятерки» с учетом задач долгосрочного экономического роста. Также углубление связей позволит хеджировать риски без дублирования инвестиций и будет способствовать укреплению энергетической безопасности, подчеркнул глава компании.

«Решение этих задач невозможно без активного участия сетевых компаний государств ЕАЭС, включая «Россети». Ведь именно от развития сети зависят технические возможности для формирования единого рынка при сохранении надежности национальных энергосистем», — констатировал Рюмин.

По его словам, уже создана система коммерческого учета электроэнергии, и сейчас актуальной задачей является подготовка нормативных актов, регламентирующих работу объединенного рынка.

По информации пресс-службы «Россетей», в последние годы группа реализовала ряд проектов, которые могут быть в перспективе востребованы в рамках объединенного рынка. Речь, в частности, идет о мероприятиях по повышению надежности связей энергосистем Центра и Северо-Запада России, о строительстве нового центра питания на Северном Кавказе (подстанции 500 кВ «Алания») и о реконструкции участвующей в перетоках с Казахстаном подстанции 220 кВ «Орская».

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