В Якутии пострадавшей от укуса собаки девочке выплатили 50 тыс. рублей

Администрацию Вилюйска (Республика Саха) обязали выплатить моральную компенсацию ребенку, на которого напала бездомная собака. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщила старший помощник прокурора республики Марианна Рожина.

Сам инцидент произошел в сентябре 2022 года на территории города. В результате нападения бездомного пса у девочки на лице остался шрам, пишет ИА SakhaNews.

Районная прокуратура в интересах ребенка обратилась в суд с иском к администрации Вилюйска с требованием выплатить моральную компенсацию. Правоохранители установили, что животное набросилось на ребенка из-за ненадлежащего исполнения требований закона городской мэрией. Суд взыскал с ответчика в пользу пострадавшей 50 тыс. рублей, отмечает ИА YakutiaMedia.

Ранее в октябре, житель Башкирии рассказал «Известиям» о том, как на него напала стая бродячих собак во главе с алабаем. В результате нападения мужчина получил травму руки.