В Якутии спасли обездвиженную полярную сову

Житель Вилюйска (Республика Саха) спас полярную сову, которую обнаружил обездвиженной на улице Чапаева. Он отнес хищную птицу на осмотр к ветеринарам, сообщает пресс-служба регионального Департамента ветеринарии.

В ветеринарном пункте пернатого пациента приняли и посчитали, что он получил травму, мешающую полетам. Однако специалисты не нашли у совы каких-либо повреждений.

Спустя какое-то время к удивлению ветеринаров птица оклемалась и ее выпустили в естественную среду обитания, отмечает ИА YakutiaMedia.

Ранее в октябре сообщалось, что в подмосковном Клину спасли волнистого попугая от смерти на морозе. Экзотическая птица замерзала на крыльце кожно-венерологического диспансера.