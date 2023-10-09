В Клину спасли волнистого попугая от смерти на морозе

Жительница подмосковного Клина спасла волнистого попугая, который замерзал на улице. Экзотическую птицу обнаружили на Спортивной улице на крыльце кожно-венерологического диспансера, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» в понедельник, 9 октября.

Сейчас попугай находится у своей спасительницы. Женщина ищет его хозяев, от которых он мог улететь, или новых владельцев для питомца.

Жительнице Клина посоветовали показать птицу ветеринарам. Необходимо убедиться, что пернатое не пострадало после длительного нахождения на улице.

Ранее в октябре сообщалось, что на подоконнике детского сада в Братске обнаружили обездвиженную сову. Пернатое передали сотрудникам ветеринарной службы.