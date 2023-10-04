Обездвиженную сову обнаружили в детском саду в Братске

Обездвиженную сову нашли на подоконнике детского сада в Братске во вторник, 3 октября. Сообщение о находке поступило в городской межрайонный отдел Охотнадзора по Иркутской области от единой диспетчерской службы, сообщает пресс-служба ведомства.

Сову передали сотрудникам ветеринарной службы. Специалисты осмотрели пернатое и не обнаружили существенных повреждений. Тем не менее птицу решили оставить под наблюдением, отмечает ИА IrkutskMedia.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Омской области пресекли контрабанду краснокнижных соколов-сапсанов. Хищники были куплены в Хакасии и перевезены в РФ в машине со специально оборудованным тайником.