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«Авито» открыл бутиковый пункт выдачи заказов на Патриарших

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Фото: пресс-служба Авито
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«Авито» в понедельник, 13 ноября, открывает концептуальный pop-up пункт выдачи заказов на Патриарших прудах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Открытие приурочено к запуску раздела «Авито Премиум».

Пункт выдачи расположен в отеле Marco Polo, где часто проводятся светские мероприятия. В пространстве есть lounge-зона и примерочная. Специально для этой площадки был создан фирменный аромат, сочетающий оттенки розового перца, листвы, сандала, пачули и лаванды.

В бутике также будут представлены одежда, обувь и аксессуары люксовых брендов с платформы.

«Авито Премиум» — это отдельная площадка с объявлениями от продавцов с высоким рейтингом. В нем размещены товары, которые прошли экспертную проверку на подлинность. Аутентификацию проводит по фото международный лидер рынка проверки fashion-товаров.

Пункт выдачи заказов будет работать до 12 декабря. Оформить доставку заказа в pop-up пространство смогут все пользователи платформы вне зависимости от сегмента товара.

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