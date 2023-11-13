«Авито» открыл бутиковый пункт выдачи заказов на Патриарших

«Авито» в понедельник, 13 ноября, открывает концептуальный pop-up пункт выдачи заказов на Патриарших прудах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Открытие приурочено к запуску раздела «Авито Премиум».

Пункт выдачи расположен в отеле Marco Polo, где часто проводятся светские мероприятия. В пространстве есть lounge-зона и примерочная. Специально для этой площадки был создан фирменный аромат, сочетающий оттенки розового перца, листвы, сандала, пачули и лаванды.

В бутике также будут представлены одежда, обувь и аксессуары люксовых брендов с платформы.

«Авито Премиум» — это отдельная площадка с объявлениями от продавцов с высоким рейтингом. В нем размещены товары, которые прошли экспертную проверку на подлинность. Аутентификацию проводит по фото международный лидер рынка проверки fashion-товаров.

Пункт выдачи заказов будет работать до 12 декабря. Оформить доставку заказа в pop-up пространство смогут все пользователи платформы вне зависимости от сегмента товара.