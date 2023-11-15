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16 ноября — День проектировщика в России: история и традиции праздника

Российские инженеры-проектировщики отметят свой праздник 16 ноября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России 16 ноября отмечают День проектировщика — профессиональный праздник специалистов, способных воплотить любую идею в реальный проект. В знаменательную дату «Известия» рассказывают о профессии инженера-проектировщика и традициях, которые связаны с торжеством.

День проектировщика в России в 2023 году — о профессии

Инженер-проектировщик — специалист, занимающийся разработкой планов различных сферах строительной деятельности: автомобильные дороги, мосты, гражданское или промышленное строительство. В столице этим занимается Институт Генплана Москвы, а также другие государственные или частные организации.

Проектировщики составляют схемы расположения систем электричества, водоснабжения, канализации, готовят чертежи и макеты будущих конструкций. Помимо этого, специалисты сопровождают строительство и ввод в эксплуатацию построенного объекта. Все технические и экономические составляющие проекта согласовываются с заказчиком. Часто в его лице выступают крупные государственные структуры, например правительство Москвы.

Чтобы стать проектировщиком, необходимо получить профильное высшее образование. К перечню основных требований относятся: хорошие знания в области математики, физики, черчения, владение компьютерными программами для конструирования и проектирования, а также готовность к высокому уровню ответственности. Ведь любая техническая ошибка может дорого стоить, в том числе привести к разрушению конструкции и жертвам среди населения.

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День проектировщика в России в 2023 году — история праздника

Важность профессии сыграла роль в создании праздника. Инициатором Дня проектировщика в 2005 году выступила группа компаний «Роспайп» из Санкт-Петербурга — крупнейший поставщик труб и комплектующих из пластика в России. Именно там 16 ноября того же года прошло первое торжество, на котором присутствовали более 100 специалистов. С 2007 года идею подхватили в других городах страны. Так праздник стал по-настоящему всероссийским.

Ежегодно его отмечают в фиксированную дату. В 2023 году она выпадает на четверг.

День проектировщика в России в 2023 году — как отмечают

В организациях проходят праздничные застолья, во время которых проектировщики принимают поздравления от руководства и коллег. Отличившихся сотрудников награждают дипломами и премиями.

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Праздник также служит отличным поводом для общения в кругу единомышленников. Поэтому к Дню проектировщика часто приурочены конференции и мастер-классы. На них специалисты делятся опытом работы, обсуждают лучшие проекты. Нередко в учреждениях и проектных мастерских устраивают фотовыставки. Там же можно увидеть макеты городской инфраструктуры с новыми домами и дорогами, 3D презентации уже реализованных или будущих объектов.

День проектировщика в России в 2023 году — интересные факты

История проектирования начинается еще с первобытных времен. Первыми чертежами стали рисунки на стенах пещер, на которых были изображены схемы примитивных построек. Своего расцвета проектирование достигло в Древнем Египте и Риме. Свидетелями инженерной мысли того времени служат пирамиды и знаменитые римские акведуки — гидротехнические сооружения для транспортировки пресной воды в большие города.

Большой вклад в развитие проектирования внесли Архимед и Леонардо да Винчи, с чьими именами связывают немало открытий в области математики. А в XVIII веке французский ученый Гаспар Монж основал начертательную геометрию — инженерную дисциплину, представляющую собой набор алгоритмов для исследования свойств объемных объектов и фигур. Cегодня ими владеет любой инженер-проектировщик.

Ранее «Известия» рассказали, как в России отмечают День инженера-механика.

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