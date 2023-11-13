FlyOne Armenia запустит рейсы из Еревана в третий аэропорт Москвы
Авиакомпания FlyOne Armenia с 15 декабря запускает ежедневные международные рейсы в аэропорт Шереметьево в Москве. Об этом 13 ноября сообщил корреспонденту ТАСС глава совета директоров Арам Ананян.
«С 15 декабря наша авиакомпания запускает ежедневные прямые рейсы в Шереметьево. Таким образом, в полетную программу нашей авиакомпании добавляется еще одна московская воздушная гавань», — заявил он.
Сейчас армянская авиакомпания осуществляет рейсы в аэропорты Внуково и Домодедово.
FlyOne Armenia также летает из Еревана в Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Минеральные воды.
Ранее, 7 ноября, стало известно, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ожидает в 2024 году рост перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями до 104,5 млн человек.