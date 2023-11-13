Мужчина погиб при опрокидывании лодки в Астраханской области
Лодка с двумя людьми опрокинулась в Астраханской области. Один мужчина смог выбраться на берег, второй утонул.
Инцидент произошел 10 ноября на реке Сарбай в Володарском районе. По данным «Астрахань 24», в районе села Большой Могой судоводитель совершил резкий маневр, в результате чего лодка перевернулась. Пассажир выплыл к берегу и смог спастись.
Проверку по факту происшествия проводит астраханский следственный отдел на транспорте. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
В Якутии 10 ноября обнаружили тело мужчины, который провалился под лед реки Колыма на снегоходе в конце октября. Погибший находился в 1,2 км ниже по течению реки от места происшествия.