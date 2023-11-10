Тело провалившегося под лед на реке Колыма мужчины обнаружили спустя 11 дней

В Якутии спустя 11 дней после начала поисков обнаружено тело мужчины, провалившегося под лед на реке Колыма. Об этом республиканская служба спасения сообщает 10 ноября в своем Telegram-канале.

«Его нашли в 1,2 км ниже по течению реки. В ходе поисковых работ, которые продолжались 11 дней, спасателями пешнями и ледобуром было прорублено около 4 тыс. лунок», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА SakhaNews, при помощи подводных камер было обследовано более 1,5 км реки. Спасатели обнаружили два снегохода, сани, ружье, рюкзак, личные вещи пострадавших.

Трагедия произошла 28 октября в 40 км от поселка Зырянка. Под лед реки провалились двое мужчин на снегоходах. Один из них сумел выбраться, второй мужчина утонул. 31 октября из Якутска прибыла группа водолазов службы спасения для проведения поисков, пишет ИА YakutiaMedia.

В поисковой операции были задействованы четыре водолаза и два спасателя Колымского поисково-спасательного отряда, представители противопожарной службы и полиции, а также родственники мужчин.