В Индии в возрасте 78 лет скончался киноактер Чандра Мохан

В Индии в возрасте 78 лет скончался знаменитый киноактер Чандра Мохан. Об этом 11 ноября сообщает платформа Vcinema.

У актера были диагностированы проблемы с сердцем. Он умер после госпитализации в частную больницу в Джубили-Хиллз.

Его настоящее имя Маллампалли Чандрасекхара Рао. Он родился 23 мая 1942 года в округе Кришна. Во время учебы в сельскохозяйственном колледже участвовал в театральных постановках. В 1960-х годах прошел кинопробы и начал сниматься в кино. Актер играл главные и второстепенные роли более чем в 900 фильмах и сериалах. Являлся лауреатом нескольких национальных премий в номинации лучшего характерного актера и комика.