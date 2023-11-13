Жителя Дивногорска задержали по подозрению в госизмене в форме шпионажа для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Красноярскому краю.

«Задержанный посредством интернет-мессенджера инициативно вступил в переписку с сотрудниками Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый за вознаграждение отправлял сотрудникам СБУ географические координаты и фото расположения воинских частей Минобороны на территории Красноярского края, а также делился с ними информацией о критически важных объектах энергетической инфраструктуры России.

Следователями УФСБ России по региону в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободны. Также сообщается, что была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что житель Донецкой Народной Республики (ДНР) был задержан по подозрению в передаче секретных сведений украинской стороне. В ведомстве отметили, что задержанный предпринимал попытки для поступления на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, составляющих государственную тайну, и другой секретной информации.

До этого, 15 сентября, стало известно, что в Ярославле задержали двух подростков 2005 года рождения, планировавших по заданию Киева поджечь телекоммуникационную вышку в городе. На допросе стало известно, что они планировали поджечь вышку по заданию представителей Украины.