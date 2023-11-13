Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Приморье
Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовиком в приморском городе Артем. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба полиции Приморского края.
Отмечается, что ДТП произошло в районе дома №15 на улице Кирова.
«Предварительно установлено, что водитель автобуса №3, совершавшего рейс по маршруту Артем – Кневичи, не учел дистанцию до впереди движущегося грузового транспортного средства DAF и совершил с ним столкновение. В результате автоаварии пострадали пять человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как указали в ведомстве, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП и степень тяжести вреда, причиненного здоровью его участников. Также назначено проведение ряда исследований.
Ранее, 11 ноября, два члена локомотивной бригады и водитель грузового автомобиля погибли при столкновении пассажирского поезда и грузовика в Иркутской области на железнодорожном переезде. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.