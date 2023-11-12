Прокуратура начала проверку после ДТП с поездом и грузовиком в Приангарье
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку после смертельного столкновения поезда с грузовиком в Иркутской области. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщает ведомство в Telegram-канале.
Транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ведомство установит обстоятельства произошедшего и примет соответствующие меры.
Инцидент произошел в ночь на 12 ноября в Усть-Кутском районе Иркутской области. На железнодорожном переезде Янталь Восточно-Сибирской железной дороги столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский поезд, следовавший из Северобайкальска в Москву.
В результате произошедшего погибли три человека: машинист, его помощник и водитель автомобиля. Кроме того, пассажира грузовика госпитализировали в тяжелом состоянии, дополняет ведомство. В поезде находились 302 пассажира, они не пострадали.