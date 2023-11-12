Три человека погибли при столкновении поезда с грузовиком в Приангарье
Два члена локомотивной бригады и водитель грузового автомобиля погибли при столкновении пассажирского поезда и грузовика в Иркутской области на железнодорожном переезде. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-центре Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).
«На железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 91 сообщением Северобайкальск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — отмечается в сообщении.
По предварительной информации, в результате столкновения поезда с грузовиком погибли оба члена локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель автомобиля.
Сообщается, что пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.
На место ДТП для устранения последствий направлен восстановительный поезд. Комиссия ВСЖД также выехала для выяснения обстоятельств случившегося.
В заявлении отмечается, что ожидаются задержки пассажирских поездов.
Ранее, 8 ноября, сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на нерегулируемом переезде. Инцидент произошел в деревне Трестьяны Балахнинского района на перегоне Заволжье – Правдинск.