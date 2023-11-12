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Три человека погибли при столкновении поезда с грузовиком в Приангарье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Два члена локомотивной бригады и водитель грузового автомобиля погибли при столкновении пассажирского поезда и грузовика в Иркутской области на железнодорожном переезде. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-центре Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

«На железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 91 сообщением Северобайкальск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, в результате столкновения поезда с грузовиком погибли оба члена локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель автомобиля.

Сообщается, что пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

На место ДТП для устранения последствий направлен восстановительный поезд. Комиссия ВСЖД также выехала для выяснения обстоятельств случившегося.

В заявлении отмечается, что ожидаются задержки пассажирских поездов.

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Ранее, 8 ноября, сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на нерегулируемом переезде. Инцидент произошел в деревне Трестьяны Балахнинского района на перегоне Заволжье – Правдинск.

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