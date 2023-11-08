Человек погиб при столкновении поезда с грузовиком в Нижегородской области
Один человек погиб в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на нерегулируемом переезде. Об этом 8 ноября сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел в деревне Трестьяны Балахнинского района на перегоне Заволжье – Правдинск.
«В результате происшествия погиб один человек — водитель грузовика. Его личность выясняется», — сообщил источник.
Поезд следовал по маршруту Заволжье – Нижний Новгород. В нем находились 150 человек. Их доставили автобусом в Правдинск. На место аварии выехал восстановительный поезд.
Ранее, 3 ноября, неподалеку от станции Арлюк в Юргинском районе Кемеровской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате у железнодорожного состава сошли с рельсов два пустых вагона. Информация о пострадавших не поступала.