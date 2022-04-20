Ехали — не догонишь: помогут ли новые штрафы победить смертельное хобби

В России многократно увеличатся штрафы за езду на крыше поездов, на буферных частях и между вагонами. Ужесточение наказания для зацеперов происходит впервые за 20 лет, а сумма штрафа вырастет в 40 раз. По мнению экспертов, это может привести к снижению у молодежи интереса к социально опасному увлечению. Впрочем, одно только усиление ответственности может оказаться недостаточным: экстремальное занятие по-прежнему остается привлекательным в молодежной среде. Отпугнут ли подростков высокие штрафы за опасные социальные игры — разбирались «Известия».

25 киловольт, или испепеляющая страсть

Зацепинг возник одновременно с появлением железнодорожного транспорта, опасная практика существует почти во всех странах мира. Считается, что в России всплеск зацеперства пришелся на дымное лето 2010 года: именно тогда сформировалось стихийное движение трейнсерферов. Способствовало этому и сопутствующее развитие возможностей интернета и социальных сетей. Возникали специальные сайты и группы для обмена эмоциональными впечатлениями и информацией об этом движении. По данным Роскомнадзора, только за последние несколько лет на основании решений Росмолодежи в Единый реестр запрещенной информации было внесено более 4,5 тыс. ресурсов, содержащих сведения о зацепинге.

— Пик увлечения зацепингом, по нашим наблюдениям, пришелся на 2016–2018 годы. Тогда, по сведениям МВД, например, в Москве и области была пара сотен зацеперов. Позже, во многом благодаря принятым мерам, эта субкультура конечно стала сдавать свои позиции, — рассказывает «Известиям» председатель комитета по вопросам пассажирских перевозок Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД», член Общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков. — Однако исторический опыт показывает, что многие субкультуры деструктивного типа могут как затухать, так и заново расти, поэтому расслабляться не надо.

В апреле были приняты кардинальные изменения в законодательство: теперь за нарушение ряда правил поведения на железнодорожном транспорте штраф составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Ранее же наказание для любителей острых ощущений составляло всего 100 рублей (ст. 11.17 КоАП РФ), отмечает пресс-служба Госдумы. Причем ответственность за это нарушение не менялась в течение 20 лет.

Ехали — не догонишь Фото: агентство городских новостей «Москва»

Закон о повышении штрафов для зацеперов, подписанный президентом Владимиром Путиным, усиливает административную ответственность за посадку или высадку граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно за самовольную, без надобности, остановку состава либо самовольный проезд в грузовом поезде.

— Только что мы приняли важный закон, ну а аналитика ситуации с зацеперством впоследствии нам покажет, как надо дальше ужесточать антизацеперское законодательство, — отмечает председатель комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. — В любом случае эти новеллы уже должны многое изменить в лучшую сторону, причем в разы. Дальше же пусть начинают семья и школа работать: без комплексного подхода этой печальной проблемы нам не решить.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко долгое время занималась этой проблемой как депутат МГД и была инициатором введения отдельных норм по ответственности данных правонарушений на транспорте. По ее мнению, статистика, которая ведется в настоящее время, отчетливо показывает снижение количества случаев и числа таких правонарушений в день. Однако, несмотря на это, необходимо законодательно усиливать и совершенствовать меры противодействия зацеперству.

— Закон, который увеличивает до 4 тыс. рублей штрафы за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте, в том числе за действия зацеперов, позволит минимизировать такие случаи, — уверена Инна Святенко. — Структурами транспортной безопасности, прокуратуры и полиции принимаются самые серьезные меры по профилактической работе по лицам, но уже на самом последнем этапе — недопущения совершения проступка. Также хочу отметить, что зацеперство — сложносоставная проблема, а ее причины имеют совершенно разную природу возникновения, поэтому естественно обязательным является профилактика правонарушения. Одной из самых основных я бы назвала работу школьного психолога, преподавателя и семьи.

Ехали — не догонишь Фото: агентство городских новостей «Москва»

В том, что резкое ужесточение ответственности отпугнет часть детей, убежден и председатель общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов.

— Возможно, молодежь теперь будет более серьезно на это смотреть, — предполагает он. — Но вопрос в правоприменительной практике: кто будет контролировать зацеперов, кто будет выписывать им штрафы. Поэтому видеокамеры очень важны на крышах поездов и на станциях. На вопрос, в какую сумму это оснащение обойдется стране, сложно ответить, ведь это достаточно дорогостоящее дело. Хотя это позволит идентифицировать «в лицах» конкретную молодежь, которая идет на эти нарушения.

Табу для нарушений

Однако кроме штрафов для пойманных на месте есть и другая ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни, предусмотрено уголовное наказание (ст. 151.2 УК РФ). Вместе с тем, по данным МВД России, в 2020 году было возбуждено всего одно уголовное дело, совершенное в отношении несовершеннолетнего с использованием сети Интернет.

По словам сенатора Святенко, во многом благодаря принимаемым на государственном уровне профилактическим мерам всё же удалось существенно снизить число несовершеннолетних, пойманных на опасном занятии. Это подтверждают и статистические данные МВД России. За проезд снаружи поезда за последние пять лет в органы внутренних дел было доставлено более 1,7 тыс. несовершеннолетних (2017 год — 474, 2018 — 333, 2019 — 206, 2020 — 151, 2021 — 70 (–85% к 2017 году).

Транспортная полиция ежегодно пресекает порядка тысячи правонарушений, связанных с проездом снаружи поезда. В целом статистика показывает снижение количества случаев зацепинга на 10% в этом году по сравнению с началом предыдущего. К примеру, в 2021 году в Московской области было зарегистрировано четыре несчастных случая, при которых пострадало четыре человека. В 2020 году таких случаев было 12, пострадали 13 человек, из них семь погибли.

Ехали — не догонишь Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Важно отметить, что тенденция снижения случаев выявления зацепинга связана, в частности, с высокой латентностью данного вида правонарушения, объясняет юрист благотворительного фонда «Юристы помогают детям» Юлия Мухина. Молодых людей бывает сложно привлечь к административной ответственности из-за недостаточности механизмов выявления таких правонарушений, акцентирует юрист.

— В целом успешность борьбы с зацеперством напрямую зависит от желания и добросовестности исполнения транспортниками своих обязанностей, — полагает адвокат из благотворительного фонда «Юристы помогают детям» Анастасия Тюняева. — Например, многие железнодорожные станции, которые проезжает электричка, находятся либо в плачевном состоянии, либо на них могут в принципе отсутствовать платформы и надзорные органы или они окружены лесной зоной. Очевидно, что на таких остановках нет лиц, которые могли бы контролировать эти правонарушения и реагировать незамедлительно. Или же часто, например, полиция не успевает просто-напросто среагировать, ввиду того что дети зацепляются за вагон в последний момент, перед тем как стартует поезд. В таком случае полиция лишь успевает передать информацию о правонарушении на следующий пост.

Кирилл Янков отмечает, что «по этому направлению в стране стали работать активнее, но есть простые меры, которые так и не были приняты», Например, до 1980-х годов в каждой электричке кроме машиниста и его помощника также ехал кондуктор в последнем вагоне. Естественно, он мог сразу же заметить зацепера, тут же сообщить машинисту и принять меры: от немедленной остановки состава до передачи нарушителя сотрудниками полиции на следующей остановке, напоминает Кирилл Янков.

— В эпоху кондукторов зацеперов на электричках практически не было, хотя, конечно, на грузовых поездах они встречались и тогда, — говорит эксперт.

Необходимо учитывать, что подавляющая часть нарушителей — подростки. Для них это занятие не кажется чем-то ужасным или тем, за что они должны понести наказание, замечает адвокат Анастасия Тюняева.

Ехали — не догонишь Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин

— Однако запретительные меры мало работают, — сетует адвокат. — Подростком, решившим прокатиться на зацепе, движет иное. Он до последнего уверен, что с ним ничего не случится и он контролирует полностью ситуацию, как ему кажется. Он завоевывает в глазах сверстников авторитет. Он не воспринимает всерьез уровень опасности и руководствуется эмоциями и желанием. Он уверен, что он сможет убежать и избежать наказания. Поэтому введение усиленной ответственности за такого рода правонарушения, наказание за которые ляжет на родителей, если ребенок не достиг возраста административной ответственности — 16 лет — это не единственное, что должно быть. Особенно это не работает для тех детей, чьи родители не интересуются их жизнью и воспитанием.

По словам эксперта, необходимо вести мощную просветительскую работу среди школьников, показывать им на реальных примерах, что может произойти. Внедрение средств фиксации — например, фотокамер или видеорегистратора внутри кабины поезда — возможно, снизит их желание попадаться полиции, потому что в таком случае придется отвечать за свои действия.

Опрошенные эксперты предупреждают, что одних штрафов может быть недостаточно, поскольку, несмотря на профилактику и различные мероприятия по выявлению зацеперов, молодые люди всё же продолжают рисковать, подчеркивают в благотворительном фонде «Юристы помогают детям». К сожалению, в большинстве случаев молодежь осознает общественную опасность и тяжесть последствий уже после того, как кто-либо из них пострадает от собственных действий.

Конечно, сегодня ведется активная работа по профилактике зацепинга и подобных антисоциальных феноменов. Помимо ужесточения ответственности за правонарушения, строятся скейт-парки и специальные площадки, проводятся тематические мероприятия, где подростки могут реализовать свой потенциал и принять участие в соревнованиях в безопасных условиях. На молодежь также пытаются влиять через лидеров мнений — спортсменов, актеров, блогеров, —которые обращают внимание на опасность зацепинга и серьезность его последствий.

Ехали — не догонишь Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин

Кроме того, рассказала сенатор Святенко, родителям во всех регионах в настоящее время рекомендовано вести беседы с детьми о реальных опасностях и последствиях экстремальных увлечений в целом и зацепинга в частности, а также обучать детей правилам безопасности на железной дороге. Помимо этого, семьям советуют предлагать детям здоровую альтернативу: включать их в спортивные, общественные мероприятия, обеспечивать организацию досуга, в котором будет делаться акцент на интерактивные занятия и игротренинги.

«Известия» направили запросы в Минтранс России и Федеральное агентство железнодорожного транспорта, однако на момент публикации ответов не поступило.