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Эксперты рассказали о значении аэромобильных операционных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Аэромобильные операционные на базе Ми-26 дадут возможность быстро оказывать квалифицированную медпомощь, что в итоге спасет жизни и здоровье многих солдат и офицеров, рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

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«Вертолет будет востребован. Своевременно оказанная квалифицированная медицинская помощь значительно повышает шансы на выживание раненого — это азы. Вертолет поможет ее оказать максимально быстро», — отметил он.

Эксперт объяснил, что Ми-26 сможет долететь в район рядом с линией боевого соприкосновения, а при необходимости сесть даже на небольшую площадку. Медицинский автомобиль будет ехать в разы дольше. Причем в отдаленные точки он вообще не сможет попасть из-за отсутствия дорог и мостов, отметил он.

«В зоне проведения спецоперации такая винтокрылая машина с хирургами и всей необходимой аппаратурой на борту очень нужна. Хорошую идею воплощают в жизнь», — считает он.

Доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев напомнил, что сейчас транспортные вертолеты доставляют к передовой подразделения и боеприпасы, а обратно перевозят раненых.

«Первая медицинская помощь — это одно дело. Но когда непосредственно на месте или при перелете оказывается квалифицированная медицинская помощь — это уже совсем другое. Время по многим позициям очень важно», — считает он.

Он отметил, что в вертолете условия, не как в стационаре, но всё равно значительно лучше полевых.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бинтокрылые машины: армия получит операционные на базе Ми-26

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