В Москве прошел «Фандом Фест»

«Фандом Фест» прошел с 10 по 12 ноября в Москве. Событие было посвящено видеоиграм, сериалам, комиксам, кино и косплею. Значительная часть фандомов (фанатских сообществ) в России посвящена именно зарубежным комиксам, играм, фильмам, сериалам и косплею по ним. Как выяснили «Известия», многие иностранные компании, производящие популярный среди молодежи контент, до сих пор сотрудничают с отечественными специалистами.

«Я продолжаю сотрудничать с Marvel, и по нынешнему договору я до лета следующего года буду с ними работать. Дальше — посмотрим. Пока я продолжаю работать над «Звездными войнами», — рассказал «Известиям» комиксист и художник Мадибек Мусабеков, который представил свои работы на «Фандом Фесте».

Среди других гостей фестиваля также была балерина Большого театра Анита Пудикова. Именно ее движения легли в основу анимаций двух роботов-балерин в Atomic Heart. После мирового успеха игры Atomic Heart на нее уже обратили внимание зарубежные компании.

«Предлагали многое и разное, выбираю те проекты, которые ближе всего по душе», — рассказала «Известиям» артистка. Но раскрывать названия организаций Анита Пудикова отказалась.

Также организаторы сообщили, что в ближайшей перспективе предстоит сбор обратной связи от участников и гостей и работа над ошибками, чтобы следующий «Фандом Фест» стал еще лучше, но о расширении географии говорить пока рано.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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