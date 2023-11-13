Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС призвал позволить гражданским покинуть зоны боев в секторе Газа
Экономика
Власти потратят на оборону и безопасность 39% бюджета в 2024 году
Экономика
В РФ хотят ввести знак качества «Шерсть России»
Мир
Минздрав Палестины сообщил об 11 180 погибших в секторе Газа
Мир
Украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского дозвониться Трампу
Мир
Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе
Мир
В ХАМАС отвергли обвинения Израиля в срыве поставок топлива в больницу Газы
Мир
ВКС России ликвидировали более трех десятков боевиков в Идлибе
Мир
Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным
Мир
Бывший глава ЦРУ допустил поставку Киеву F-16 зимой
Мир
Экс-министру Бишимбаеву отказали в прощении родные убитой им супруги
Мир
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Мир
ВОЗ зафиксировала 137 нападений на больницы в Газе с начала эскалации
Сюжет:

Эксперт рассказал о перехвате инициативы ВС РФ в районе Авдеевки

Эксперт Дандыкин рассказал о перехвате инициативы ВС РФ в районе Авдеевки
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские подразделения продвигаются в районе Авдеевки, закрепляются на высотах, уничтожают укрепрайоны противника, тем самым перехватывая там инициативу, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Ударная неделя: нанесен ущерб тыловой инфраструктуре Украины
Цель регулярных атак на такие объекты — нарушить снабжение сил противника и сорвать его планы, полагают эксперты

«После истончения запасов противника в этом контрнаступлении, а всё идет к этому, важно не дать возможность украинским боевикам закрепиться на оборонительных рубежах. ВФУ еще пытаются на донецком направлении атаковать, но судя по потерям у них не получается», — объяснил он.

Так эксперт прокомментировал сообщение источников о том, что российские войска смогли 11 и 12 ноября отразить контратаки украинских формирований на северном фланге Авдеевки. Также ВС РФ удержали, занятые позиции, в районе железнодорожной ветки и поселка Степовое. По ВФУ было нанесено поражение артиллерией и авиацией, также в боях активно применялись FPV-дроны. В тоже время, по словам собеседников издания, вооруженные формирования Украины продолжают накапливать силы для повторных контратак на этом направлении.

«Украинские отставные военные заговорили о том, что надо признать то положение, что сейчас есть. Уже веры у них особой в определенные успехи нет. Украинские боевики начинают сдаваться в плен, по полвзвода — это уже серьезно», — отметил Дандыкин.

Он также подчеркнул, что в районе Авдеевки идут серьезные бои, а донецкое направление становится сейчас главным для наших военнослужащих.

«Нужно также продолжать уничтожать склады, коммуникации и не давать вооруженным формированиям Украины перекидывать на это направление новые подразделения. И после ударов авиации и артиллерии переходить нашим в наступление. Надеюсь, что освободить Авдеевку получится гораздо раньше, чем Артемовск», — резюмировал Дандыкин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Силы позиций: армия РФ перехватила инициативу на донецком направлении

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023