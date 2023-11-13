Эксперт рассказал о перехвате инициативы ВС РФ в районе Авдеевки

Российские подразделения продвигаются в районе Авдеевки, закрепляются на высотах, уничтожают укрепрайоны противника, тем самым перехватывая там инициативу, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«После истончения запасов противника в этом контрнаступлении, а всё идет к этому, важно не дать возможность украинским боевикам закрепиться на оборонительных рубежах. ВФУ еще пытаются на донецком направлении атаковать, но судя по потерям у них не получается», — объяснил он.

Так эксперт прокомментировал сообщение источников о том, что российские войска смогли 11 и 12 ноября отразить контратаки украинских формирований на северном фланге Авдеевки. Также ВС РФ удержали, занятые позиции, в районе железнодорожной ветки и поселка Степовое. По ВФУ было нанесено поражение артиллерией и авиацией, также в боях активно применялись FPV-дроны. В тоже время, по словам собеседников издания, вооруженные формирования Украины продолжают накапливать силы для повторных контратак на этом направлении.

«Украинские отставные военные заговорили о том, что надо признать то положение, что сейчас есть. Уже веры у них особой в определенные успехи нет. Украинские боевики начинают сдаваться в плен, по полвзвода — это уже серьезно», — отметил Дандыкин.

Он также подчеркнул, что в районе Авдеевки идут серьезные бои, а донецкое направление становится сейчас главным для наших военнослужащих.

«Нужно также продолжать уничтожать склады, коммуникации и не давать вооруженным формированиям Украины перекидывать на это направление новые подразделения. И после ударов авиации и артиллерии переходить нашим в наступление. Надеюсь, что освободить Авдеевку получится гораздо раньше, чем Артемовск», — резюмировал Дандыкин.

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Силы позиций: армия РФ перехватила инициативу на донецком направлении