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Эксперты прогнозируют возвращение цены нефти к $90 за баррель

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Цены на нефть постепенно возвращаются к своему нормальному состоянию, в котором они находились до начала войны Израиля и Палестины, так как фактически реализовался наиболее мягкий сценарий развития этого конфликта, рассказал «Известиям» доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

Конфликт и интерес: цена на нефть может вырасти до $100 из-за войны в Газе
Насколько и при каких условиях возможно повышение котировок

«Да, число жертв в секторе Газа, увы, растет, но в военные действия не втянуты другие страны региона, и в первую очередь Иран. Несмотря на жесткую риторику ряда политиков из исламских государств, пока что нет признаков того, что регион может «полыхнуть» и будут прерваны поставки нефти с Ближнего Востока (в результате эмбарго или вследствие чисто военных обстоятельств — к примеру, силового перекрытия Ормузского пролива). Поэтому мировые биржи «отрабатывают» данный новостной фон, играя на снижение нефтяных котировок», — пояснил эксперт.

Стоимость нефть марки Brent уже вторую неделю бьет антирекорды: черное золото за прошлую неделю подешевело почти на 7%, достигнув 10 ноября отметки в $80,6 за баррель. Впрочем, к концу того же дня цены сырья вновь восстановилась до уровня выше $81,5. Как писали «Известия», существенный рост цен нефти произошел на фоне обострения палестино-израильского конфликта. 27 октября на фоне заявлений руководства еврейского государства о расширении сухопутной операции в секторе Газа черное золото за 15 минут подорожало на 3%, превысив уровень $90,5 за бочку. При этом накануне обострения конфликта нефть торговалась по цене около $85.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бочки с запятой: цена на нефть может вернуться к $90 за баррель

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