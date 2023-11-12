Арестовали экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев был арестован, об этом стало известно из данных суда. Причина интереса следствия к нему официально не была озвучена.



При этом в некоторых СМИ Казахстана сообщили, что Бишимбаева арестовали на два месяца по подозрению в убийстве собственной супруги Салтанат Нуркеновой. В частности, по информации казахстанского портала ORDA, женщину забили до смерти. В полиции Казахстана сообщили, что в одном из ресторанов Астаны между мужем и женой произошла ссора, в результате которой от полученных повреждений вторая скончалась. При этом в своем сообщении правоохранители не назвали имена участников инцидента.

Как сообщает портал ORDA, удалось восстановить видео. На нем видно, как развивались события и из-за чего погибла женщина — около семи утра экс-министр сильно избил супругу. На теле 31-летней женщины обнаружили гематомы на голове и теле.

По последней информации ORDA, двоюродный брат Бишимбаева предоставил показания, согласно которым 9 ноября Куандык Бишимбаев избил свою супругу до смерти возле VIP-кабинки ресторана. Отмечалось, что еще было время на спасение пострадавшей, однако ее муж не позволил сделать этого.

По словам брата, утром 9 ноября Куандык Бишимбаев позвонил ему и попросил срочно приехать к ресторану. Экс-министр находился в VIP-кабинке, однако не разрешил зайти, просто попросив принести одеяло.

Брат Бишимбаева взял два одеяла и зайдя в VIP-кабинку к Куандыку увидел его супругу, которая, по его словам, лежала и сильно храпела. Он решил, что она спит, однако вскоре заметил на полу при входе следы крови. Бишимбаев на его глазах укрыл женщину принесенными двумя одеялами.

Затем братья ненадолго разошлись по своим делам. Экс-министр, по словам его родственника, днем снова позвонил ему, велев принести сигареты, аспирин и кетонал, а также попросил удалить все записи с камер наблюдения во всем гастро-центре.

По словам брата, в два часа дня он еще раз зашел в VIP-кабинку и увидел там неподвижно лежащую жену экс-министра. Куандык попросил найти телефон супруги, а затем поручил отвезти устойство в дом его жены, попутно заехав в «Фитнес-палас». Куандык, как рассказал его брат, объяснил это тем, что брат Салтанат Нукеновой отслеживает ее местоположение. Родственник экс-министра выполнил все просьбы.

После этого Бишимбаев попросил брата сходить в кабинку посмотреть на Нукенову, и тогда он заметил, что она перестала храпеть. Мужчина настоял на вызове скорой. Однако брат заверил его, что супруга «спит». После этого у экс-министра случилась истерика. Приехавшая скорая подтвердила смерть женщины, передает портал.

Куандык Бишимбаев возглавлял казахстанское министерство национальной экономики с мая по декабрь 2016 года. В 2018 году по подозрению в растрате госсредств и получении взяток был задержан министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. Вину он не признал, но попросил прощения у президента страны за то, что не оправдал доверия.

В октябре 2019 года Бишимбаев был освобожден условно-досрочно — его адвокат рассказал, что Бишимбаев просил помилования у президента Нурсултана Назарбаева.