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Ученые пытаются найти тайный «зал знаний» под пирамидами в Египте

«РИА Новости»: ученые хотят отыскать тайный «зал знаний» под пирамидами в Египте
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ahmad Hasaballah
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Ученые из университета Нью-Йорка в США надеются отыскать тайный «зал знаний» под лапами сфинкса в Египте. Об этом 12 ноября в своей статье пишет «РИА Новости».

Ученые считают, что под ними могут быть тайные комнаты, а также сокровища Атлантиды. В числе гипотез о том, что находится в этих комнатах, так называемый зал знаний. По предположениям исследователей, там могут быть величайшие достижения египетской культуры.

Отмечается, что в Сети уже появлялись кадры, снятые с помощью квадрокоптера, на которых можно увидеть небольшие отверстия с дверцами на голове и спине сфинкса. Однако отмечается, что еще в 1925–1936 годах французский археолог Эмиль Барайз выяснил, что это отверстие на голове сфинкса предназначалось для установки какого-то головного убора. При этом на спине отверстие было «входом» в небольшую пустую камеру, передает «Газета. Ru».

«В 1989-м японские ученые из Университета Васэда <...> провели раскопки у лап сфинкса и под левой нашли небольшой тоннель глубиной около 3–4 м. Вслед за этим американский геофизик Томас Добецки провел сейсмологическое сканирование и выяснил, что коридор ведет к запечатанным камерам», — говорится в публикации.

Ученые отмечают, что после этого власти Египта запретили проводить раскопки дальше. Этот запрет обошел археолог Захи Хавасс, который применил в работе геодезические радары. Действительно, под землей на территории сфинкса были обнаружены небольшие сети галерей и камер, однако, если верить приборам, они пустые.

Вместе с этим ученые всё же надеются раскрыть тайну «зала знаний».

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Министерство по делам древностей Египта в сентябре 2018 года сообщило, что на юге страны археологи обнаружили нового сфинкса. Возраст находки отнесли к эпохе Птолемеев (331 год до н.э. — 31 год н.э.). Статую сфинкса нашли в той же части древнеегипетского храма. Сфинкс отличается небольшим размером — имеет только 28 см в ширину по основанию постамента. Его голову украшает царский убор с изображением богини-кобры Уаджит, а завершает облик ритуальная борода фараона.

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